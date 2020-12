MKHITARYAN: “Vittoria meritata, ma nel finale abbiamo mollato un po’. Campionato strano, può succedere di tutto”

AS ROMA NEWS – Henrikh Mkhitaryan parla a Sky Sport al termine del match giocato contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

State crescendo?

“Si, stiamo facendo le cose sempre meglio. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma ci siamo preparati bene e abbiamo meritato la vittoria”.

Nel finale è uscito fuori il Torino.

“Si, alla fine abbiamo mollato un po’. Abbiamo cercato di giocare in contropiede, abbiamo avuto occasioni per segnare di più. Ci hanno creato qualche problema, dobbiamo analizzare i nostri errori e andiamo avanti”.

La classifica?

“Siamo a dicembre, dobbiamo arrivare a maggio. Mancano troppe partite, è presto ancora. Pensiamo alla prossima partita, questo campionato è strano, le squadre sono vicine, può succedere di tutto. Dobbiamo pensare a vincere ogni partita”.

Stai segnando tanto.

“Non mi aspettavo un inizio così, ringrazio i miei compagni, i gol non sono miei ma della squadra. Faccio tutto per la squadra, per aiutarli e dare un contributo”.