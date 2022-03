MKHTARYAN: “Non era facile vincere qui. Stiamo crescendo, dobbiamo fare le cose che ci chiede l’allenatore”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Henrikh Mkhitaryan parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Vitesse-Roma, andata degli ottavi di finale di Conference League.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Gelredome di Arnhem:

La partita?

“Sapevamo che non fosse facile perché il campo era in cattive condizione. Hanno cercato di metterci in difficoltà, non è stata una vittoria facile”.

Vi state adattando alle situazioni.

“Stiamo crescendo, stiamo migliorando e non possiamo giocare nello stesso modo ogni partita, dobbiamo fare le cose che ci chiede il mister. Meno male che i calciatori capiscono, così possiamo essere concentrati e vincere ogni partita”.

Più facile vincere la Conference League o arrivare quarti?

“Dobbiamo pensare partita dopo partita, noi vogliamo sognare ed essere pronti ogni partita”.