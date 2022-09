Modello Shakhtar e otto brasiliani in squadra: ecco il Ludogorets, prossimo avversario della Roma

NOTIZIE AS ROMA – Alla scoperta del Ludogorets, prossimo avversario dei giallorossi in Europa League. I bulgari giocano in uno stadio di appena 12 mila posti da poco rinnovato per rispettare i parametri Uefa.

La formazione di Simundza, attualmente al secondo posto nel campionato bulgaro ma con due partite in meno rispetto alla capolista CSKA 1948, nell’ultima settimana ha vinto la Supercoppa contro il Levski (6-5 dopo i rigori) e si è imposto con un netto 6-0 sull’Hebar

La Roma dovrà stare attenta soprattutto ai brasiliani, ben otto in rosa, guidati dal centravanti Igor Thiago, che fin qui ha segnato con la media di un gol ogni 100 minuti. Il modulo non cambia mai: Simunsza schiera i suoi con il 4-2-3-1, affidandosi al trio di trequartisti Tekpetey, Tissera e Delev.

Il modello seguito negli ultimi anni dai pluricampioni di Bulgaria è quello dello Shakhtar Donetsk: portare nell’est Europa i migliori talenti del Sud America grazie a proposte economiche rilevanti, grazie al potente politico e uomo d’affari Kiril Domuschiev, proprietario del club.

Fonte: Corriere dello Sport