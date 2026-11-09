Molina, l’Argentina lo chiama ma la Roma dice no: decisivi i tempi della convocazione

La Roma dice no all’Argentina: Nahuel Molina non partirà per raggiungere la nazionale di Lionel Scaloni. Il club giallorosso ha deciso di trattenere il terzino a Trigoria, nonostante la possibilità di tornare a disposizione dell’Albiceleste dopo la recente riduzione della squalifica inflitta dalla FIFA.

Come racconta oggi Il Messaggero, la Federazione internazionale ha accolto parzialmente il ricorso dell’AFA, riducendo da sette a quattro giornate lo stop di Molina. Una decisione che avrebbe consentito al giocatore di partecipare a una delle due amichevoli in programma contro Uruguay e Costa Rica. Ma c’è stato un problema di tempistiche: la chiamata dell’Argentina è arrivata soltanto sabato, mentre all’Olimpico si stava disputando Roma-Sassuolo.

Una richiesta giudicata fuori tempo massimo dalla Roma, che ha quindi comunicato alla federazione argentina la decisione di non autorizzare il viaggio intercontinentale. Molina resterà nella Capitale e si allenerà agli ordini di Gasperini durante la sosta, evitando una lunga trasferta per disputare eventualmente una sola partita.

Non è la prima volta che il club giallorosso si trova a frenare una partenza dell’esterno verso il Sudamerica. Già a settembre la società aveva negato a Molina e Dybala il permesso di partecipare alla partita organizzata per l’addio di Lionel Messi alla nazionale, per ragioni sportive e logistiche.

Stavolta, però, a fare la differenza è stata soprattutto la tardiva comunicazione dell’AFA. Molina rimarrà dunque a disposizione di Gasperini per preparare la ripresa del campionato, mentre Soulé, Balerdi e Castro raggiungeranno regolarmente la nazionale argentina.

FONTE: ilmessaggero.it