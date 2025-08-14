LIVE! Monchi offre Bailey, Massara ci pensa. Fabrizio Romano: “Offerta in prestito con diritto di riscatto, non è l’unico candidato”

Occasione Bailey per la Roma. L’esterno giamaicano è stato proposto dall’ex ds Monchi a Ricky Massara nel corso della chiacchierata avvenuta qualche giorno fa, poco prima della sfida contro l’Aston Villa.
L’attaccante mancino, in grado di giocare anche a sinistra, è fuori dal progetto di Emery e può rappresentare una soluzione interessante per i giallorossi perchè il club inglese è pronto a cederlo anche alle condizioni di Massara, e cioè in prestito, a patto che venga inserito un obbligo di riscatto (la Roma preferirebbe un diritto).
Bailey, ex obiettivo di mercato dei giallorossi di parecchi anni fa, sarebbe un jolly utile a Gasperini, che chiede un giocatore con quelle caratteristiche da inserire in rosa: il giamaicano ha già occupato in passato il ruolo di attaccante esterno di sinistra nonostante sia di piede mancino (calcia bene anche con il destro).
Massara riflette, ma intanto non molla le altre piste: resta viva quella che porta a Eguinaldo, il cui infortunio non è grave e che può essere preso a 15 milioni. In stand-by invece la trattativa per Sancho, che può riaccendersi solo nel finale di mercato: per ora la Roma ha solo studiato i margini dell’affare, non andando oltre.
ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 8:45 – Arriva la conferma su Bailey anche da Fabrizio Romano, che su X scrive in questi minuti: “La Roma ha avanzato una proposta in prestito con diritto di riscatto all’Aston Villa per Leon Bailey. Il club giallorosso è in contatto con l’agente. Colloqui in corso, non è l’unico nella lista dei candidati“.
🚨🟡🔴 AS Roma have asked Aston Villa for Leon Bailey on loan deal with buy option.
Roma are also in direct contact with player’s agents, as The Athletic reported.
Talks ongoing, not the only option on the shortlist. pic.twitter.com/tks03oIgjM
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025
Queste sono le operazioni della Roma dei friedkin si cerca l’occasione e non la qualità. Piede mancino 2 goal lo scorso anno che ci facciamo la birra
Hector la qualità c’è la e pure tanta e la continuità che gli manca ma con un diritto di riscatto lo provi basta che pensi hai vari Salah e mctominy scaricati in fretta dalla premier tanto con un diritto di riscatto in mano a Gasperini se fa cag.ar a natale è un’altra volta a Londra ;;))
L’unica cosa è che Gasperini lo ha visto dal vivo
Se non riescono a prendere un giocatore forte come Kevin, Nusa e Sancho devono ripiegare su una terza scelta perché costa meno di una seconda scelta, tra l’altro il suo vero ruolo è ala destra (Soule’) e non ala sinistra.
Questo tipo di giocatore è buono per la panchina come Eguinaldo, due bibbe ar sugo!!!
Fanno di necessità virtù.
La scelta dell’allenatore dice sempre in che direzione vai.
Gasp è stato scelto perché sa valorizzare giocatori semi sconosciuti e non per gestire top player che non ci possiamo permettere.
Non so perché siete delusi.
La speranza è che si riesca a replicare il lavoro fatto a Bergamo in tempi compatibili con l’impaziente piazza romana.
se c’è Monchi di mezzo è sicuro ‘na sola
Il punto è: è arrivata l’estate in cui persino Fabrizio Romano ha perso la credibilità (finora tra le più elevate)?
E poi, come giustamente dici, proprio con Monchi di mezzo, che, seguendo esattamente lo schema che ci affossò dopo la semifinale di Champions, vuole appiopparci un esubero costoso?
Più di qualcosa non quadra, tra cui anche la principale predisposizione di ruolo (prevalentemente giostra avanti a dx, e negli ultimi anni, con una certa involuzione e sterilità realizzativa). Sulla carte è troppo: l’incubo perfetto che torna con sottofondo di nacchere.
Ma dobbiamo supporre che le cose non stiano così, qualche altro aspetto non reso pubblico potrebbe essere in gioco…Speriamo, vedremo
Kawa, come darti torto 😂
a questo punto proporrei uno scambio con Pellegrini con relativo diritto. battuta a parte, mi auguro sia una bufala di ferragosto.
Non so voi, ma io (se l’infortunio non è così grave) prenderei Eguinaldo.
🤣🤣🤣🤣🤣
Un mancino che gioca quasi sempre a destra, statistiche alla mano. Una grossa novità insomma 🙂
pacco
A Moncicì lassace perde.. Prendiamo Sancho dopo aver dato Dovbyk a 37 milioni di Pounds all’Everton. 👋👋🤪
🙏🙏🙏🙏🙏
Ahhh Monchi, allora io lascerei stare. ma sto Bailey è l’ stesso dell estate di Malcolm?
2 goal e 4 assist tra l’altro è mancino e a noi serve un destro poi se si vuole continuare ad arrivare dal quinto al settimo posto può anche andare bene
Mi rifiuto di pensare che Massara non abbia ancora bene in mente il nome vero da prendere. Negli ultimi 10 giorni.sono usciti una ventina di nomi. Non penso sia questo il modo in cui la Roma stia conducendo le trattative di mercato.
se viene da monchi è una sóla
Sai che c’è ?
Che io non lo conosco bene, ma quando leggo che un giocatore e’ fuori dal quadro tecnico di una squadra e quindi rappresentando un esubero e perciò potrebbe partire mi si accendono tutti gli special.
Mi vengono in mente i Pellegrini, gli Zaniolo, e tutti quelli che una società desidera sbolognare….
Ma perché un giocatore esce dal radar di un club???
Questo mi preoccupa.
Non voglio nemmeno sentir nominare el bananaro de Sevilla.
Affari con lui mai. Per me Monchi vale la Juve.
Io prenderei subito Mikautadze del Lione (non se é scritto giusto!!).
Veloce, dribblomane, tiro potente e cattivo!
eh sì dacce n’ altra sola mannaggia a te Monchi
So finiti i soldi del tesoretto delle cessioni e mo tocca accontentarsi dei pacchi che passa il convento
dopo aver rastrellato di tutto e di piu’ i club della premier iniziano a trovarsi pieni di giocatori in eccesso con ingaggi pesanti, in mancanza di disponibilita’ economica per le note ragioni la soluzione prestito, ovviamente senza obbligo, non sarebbe da disdegnare. L’ importante , ovviamente ,e’ scegliere bene
L’ideale sarebbe cedere Ndicka per 40 milioni a questa squadra: sarebbe tutta plusvalenza, una vera manna dal cielo, e potremmo stare tranquilli per il fair play finanziario della prossima stagione.
A quel punto ci si presenta dal Bologna e si propone Baldanzi più un conguaglio economico per Lucumí: un difensore adatto alla Serie A, che non occupa un posto da extracomunitario (tesserato in A da oltre un anno) e che, a differenza di Ndicka, non partecipa alla Coppa d’Africa. Inoltre, Gasperini non considera Baldanzi un elemento centrale, e il Bologna sembra essere interessato a lui.
Baldanzi sarà anche talentuoso, ma il contributo sulla trequarti è ancora troppo limitato. Dopo lo scambio, si acquista un trequartista di livello e, con il denaro residuo, si possono fare gli ultimi ritocchi alla rosa.
Da escludere completamente un mancino
Per me il profilo migliore era Raspadori
Massara è nel delirio puro ormai. Il tanto decantato stratega del mercato sta alla canna del gas. A noi serve il sinistro e questo vuole prendere un destro adattato a sinistra. Tra l’altro un mega scarto. E nel frattempo vuole vendere il miglior centrale che abbiamo in rosa a un prezzo ridicolo. Noi invece compriamo tutto al doppio. Me pare la scena del Marchese del Grillo.
Alla Roma serve solo Sancho. Le mezze figurine di Monchi e Massara sono da settimo posto
La sensazione è che quella per l’esterno offensivo di sinistra sarà un’operazione che si perfezionerà negli ultimi giorni di mercato.
Inverosimile Bailey, ala destra di piede sinistro ormai ventottenne e che guadagna oltre 4 milioni netti. Peraltro da Monchi non comprerei mai nulla.
Invece, due dei nomi gettonati in questi giorni, Sancho ed Enciso, hanno il contratto in scadenza tra 10 mesi e per questo, a ridosso della chiusura del mercato, quando si concretizzerà l’eventualità di perdere i giocatori a parametro zero, potranno essere acquistati in saldo.
Per il primo il problema resta lo stipendio esoso di 6 mln netti più bonus.
Tuttavia, se pur di evitare una stagione ai margini nell’anno che porta al mondiale Sancho fosse disposto a spalmarlo e contemporaneamente la Roma riuscisse a liberarsi di ingaggi pesanti come quello di Pellegrini che gli inglesi dicono essere in trattative col West Ham, la cosa a fine mercato potrebbe divenire una sorprendente possibilità.
Enciso sarebbe un’operazione economicamente alla portata, visto che il cartellino già ora costa poco più di 10 milioni e di stipendio guadagna circa 500 mila netti.
Era considerato un baby prodigio quando venne preso poco più che diciottenne dal Brighton, poi non ha mantenuto a pieno le aspettative, ma ha solo 21 anni e caratteristiche fisiche e tecniche molto simili a quelle di Echeverri. Sotto Gasperini potrebbe crescere molto.
Lo stesso Echeverri che ora viene trattenuto dal City, essendo un esubero, in prossimità della scadenza del mercato dovrà necessariamente essere piazzato e magari tornerà possibile una formula come quella con riscatto e controriscatto proposta ai citizen.
Quanto, infine, a Kristovic, è evidente che potrà arrivare solo in caso di cessione di Dovbyk ed a quel punto potrebbero saltare fuori anche le risorse per un mediano tipo Florentino.
Se il mercato dovesse chiudersi con l’arrivo di Sancho o Enciso, Florentino e Kristovic in cambio del sacrificio di Dovbyk e Pellegrini non sarei dispiaciuto.
io preferirei altri profili, per questo è un gervinho più bravo tecnicamente, e sta gente in italia spaccano..
Ne prenderemo uno più forte!, glielo possiamo rispondere?
chiudo con un bel … Per. carità
La Roma prende o infortunati di lungo corso oppure giocatori che gli vengono offerti, perché fuori rosa. E non riesce a cedere un solo calciatore inutile dei suoi. Massara un’autentica delusione!!!
Tappare buchi anziché rinforzare la squadra. Purtroppo il calciomercato si deciderà gli ultimi giorni quando i calciatori invenduti saranno piazzati con prestiti. La realtà è questa non solo per noi.
lassamo perde monchi
Sperando nelle qualità di Massara, stento a crederci che Gasperini avalli questo tipo di giocatore…fra.lui e Sancho…non c’è paragone…spero invenzioni della stampa….inizio a dubitare della rosa che sta costruendo e vedo difficoltà di mercato….a 10 giorni dal campionato…deve ancora arrivare il difensore polacco….mah…..inizia a farsi vedere un po di scetticismo….
Mah, quanti nomi si fanno tutti i giorni…
che lo venda al suo caro Siviglia …….
due ottimi motivi per evitare questa trattativa. 1. nessuna trattativa con Monchi; 2. Bailey è mancino. A me basta anche solo il primo..
Mi tengo cherubini…
Guarda che mi tocca dire.
Era scarso prima e lo ta ti più oggi questo.
Monchi ci offrisse un Bayles, che è meglio
Monchi no. Per principio. Uno che ci acquista un centrocampista di contenimento, dalla sua vecchia squadra, un catorcio, ad una somma pazzesca, quando era necessario un esterno, no . Non è il caso di dialogare con lui.
