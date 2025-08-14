LIVE! Monchi offre Bailey, Massara ci pensa. Fabrizio Romano: “Offerta in prestito con diritto di riscatto, non è l’unico candidato”

Occasione Bailey per la Roma. L’esterno giamaicano è stato proposto dall’ex ds Monchi a Ricky Massara nel corso della chiacchierata avvenuta qualche giorno fa, poco prima della sfida contro l’Aston Villa.

L’attaccante mancino, in grado di giocare anche a sinistra, è fuori dal progetto di Emery e può rappresentare una soluzione interessante per i giallorossi perchè il club inglese è pronto a cederlo anche alle condizioni di Massara, e cioè in prestito, a patto che venga inserito un obbligo di riscatto (la Roma preferirebbe un diritto).

Bailey, ex obiettivo di mercato dei giallorossi di parecchi anni fa, sarebbe un jolly utile a Gasperini, che chiede un giocatore con quelle caratteristiche da inserire in rosa: il giamaicano ha già occupato in passato il ruolo di attaccante esterno di sinistra nonostante sia di piede mancino (calcia bene anche con il destro).

Massara riflette, ma intanto non molla le altre piste: resta viva quella che porta a Eguinaldo, il cui infortunio non è grave e che può essere preso a 15 milioni. In stand-by invece la trattativa per Sancho, che può riaccendersi solo nel finale di mercato: per ora la Roma ha solo studiato i margini dell’affare, non andando oltre.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 8:45 – Arriva la conferma su Bailey anche da Fabrizio Romano, che su X scrive in questi minuti: “La Roma ha avanzato una proposta in prestito con diritto di riscatto all’Aston Villa per Leon Bailey. Il club giallorosso è in contatto con l’agente. Colloqui in corso, non è l’unico nella lista dei candidati“.

