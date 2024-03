MONZA-ROMA 1-4: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una grande Roma travolge il Monza sul suo campo e rilancia le sue ambizioni Champions: a segno Pellegrini, Dybala, Lukaku e Paredes per una partita senza storia.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo U-Power Stadium per affrontare i brianzoli nel match valido per la ventisettesimo giornata di campionato:

Svilar 6 – Deve arrendersi a un gran sinistro di Carboni, per il resto partita attenta.

Kristensen 5,5 – Partenza falsa con un pallone immediatamente regalato agli avversari. Poi si becca il giallo e si fa anche male. Gara sfortunata. Dal 27′ Celik 6 – Ha voglia di mettersi in mostra e gioca una bella partita. Più pericoloso quando spinge e più attento quando difende.

Mancini 6,5 – Insostituibile. Solo i crampi lo possono fermare. Dal 77′ Huijsen 6,5 – Entra in campo con bella personalità e si procura anche il rigore del poker romanista.

Ndicka 6,5 – Djuric è un cliente scomodo, specie nel gioco aereo. Lui lo affronta con coraggio ed efficacia

Angelino 5 – Male difensivamente, spesso assente ingiustificato sulle sgroppate di Birindelli, ed El Shaarawy deve metterci una pezza. Dal 59′ Smalling 6,5 – Entra per dare più solidità alla difesa, e ci riesce.

Cristante 6 – Un gol annullato immeritatamente dopo l’assist di Dybala. Qualche errore di troppo anche oggi, può fare di più.

Paredes 7 – Con lui la regia è al sicuro. Sempre ben piazzato e preciso, nel finale realizza anche un rigore eseguito alla perfezione.

Pellegrini 7 – Prima impegna severamente Di Gregorio, poi lo batte con un gol bellissimo che sblocca il match. Solito calo e sostituzione allegata nella ripresa. Dal 59′ Bove 6 – Lavoro sporco.

Dybala 8 – Due assist, prima per Cristante e poi per Lukaku. Quindi inventa la magia su punizione. Classe cristallina. Dal 77′ Baldanzi 6 – Fa rifiatare la Joya, qualche buono spunto.

Lukaku 7 – Infrange il tabù Monza. Oltre al gol tanto lavoro per la squadra e un gioco di sponda prezioso.

El Shaarawy 6,5 – Indispensabile il suo lavoro di copertura su un distratto Angelino. Nella ripresa torna a giocare da esterno a tutta fascia. Poco concreto in attacco, ma utilissimo nelle coperture.

DANIELE DE ROSSI 7,5 – Giù il cappello: settima vittoria in campionato su otto partite disputate. La Roma macina gol e punti. Oggi vittoria pesantissima su un campo non facile. I meriti dell’allenatore sono evidenti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

