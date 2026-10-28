MORA CAPOCCIA

La Roma segna quattro gol e riesce comunque a far venire i brividi ai suoi tifosi. Non è un paradosso, è la fotografia di una serata che il risultato finale rischia di raccontare piuttosto male. Il 4-2 al Cagliari ha il sapore dolcissimo di tre punti pesanti, conquistati al termine di una partita sofferta, complicata, a tratti persino brutta. Una vittoria che conferma la straordinaria capacità della squadra di Gasperini di non arrendersi mai, ma che al tempo stesso mette a nudo limiti e difficoltà sui quali sarà necessario riflettere. Perché la Roma ha vinto una partita che, per lunghi tratti, avrebbe potuto addirittura perdere.
Gasperini aveva promesso cambiamenti e ha mantenuto la parola, andando forse anche oltre le aspettative. Alle assenze pesantissime di Svilar, Koné e Dybala si aggiungono le condizioni non ottimali di Hermoso e Balerdi, rimasti in panchina. Ma il tecnico sceglie comunque di concedere riposo a Wesley e, soprattutto, a Malen, affidando a Castro il peso dell’attacco. Sulle fasce spazio a Lulli e Molina, in difesa tocca a Koulierakis. Un turnover coraggioso, quasi obbligato dal calendario, ma che inevitabilmente presenta il conto in termini di automatismi, qualità e solidità.
La partita si mette subito male. Pisilli intercetta con il braccio largo un pallone in area, Feliciani viene richiamato al VAR e assegna un rigore che ci sta. Nzola non sbaglia e il Cagliari passa. La reazione romanista, però, è immediata e quasi sorprendente per la facilità con cui si concretizza: Lulli prima pareggia di testa su un bel cross di Molina, poi serve a Pisilli il pallone del sorpasso. Il giovane esterno, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2031, si conferma in uno stato di grazia, mentre il centrocampista trova ancora una volta la via della rete grazie alla sua dote migliore: la capacità di inserirsi e farsi trovare al posto giusto nell’area avversaria. Due gol in pochi minuti sembrano aver sistemato tutto. E invece è soltanto l’inizio delle sofferenze.
Perché il Cagliari di Pisacane, reduce da due sconfitte consecutive, si rivela un avversario molto più complicato del previsto. Una squadra fisica, veloce, aggressiva, capace di mettere in difficoltà la Roma soprattutto nei duelli individuali. Nzola fa pesare il proprio fisico anche contro un difensore come Ndicka, mentre Fadera diventa un problema costante per Mancini, spesso costretto a inseguire le accelerazioni dell’avversario. I sardi arrivano con troppa facilità dalle parti di Gollini, che deve sfoderare una delle sue migliori prestazioni stagionali per tenere in piedi il risultato. Senza gli interventi del portiere, probabilmente oggi racconteremmo un’altra partita.
La Roma, dal canto suo, continua a sbagliare troppo. Passaggi elementari fuori misura, controlli imprecisi, palloni persi in zone pericolose. La manovra procede a strappi, senza continuità né brillantezza. Pisilli, nonostante il gol, fatica ancora a convincere nel ruolo di mediano a due, soprattutto quando deve garantire copertura e ordine. Castro non sfrutta l’occasione concessagli dal tecnico: resta spesso fuori dal gioco, incide pochissimo e non mostra quella cattiveria necessaria nelle rare opportunità avute in area. Anche Cristante, impiegato sulla trequarti, sembra avere poca benzina nelle gambe: il passo è pesante, le idee arrivano lentamente e la sensazione è che il centrocampista stia pagando il rientro affrettato dall’infortunio e il successivo impiego intensivo.
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Nella ripresa, se possibile, la Roma peggiora. Gasperini prova a cambiare volto alla squadra inserendo Mora e Malen dopo una decina di minuti, ma la scelta iniziale di sistemare il portoghese a destra e Soulé a sinistra lascia più di qualche perplessità. È una soluzione già vista, ma che continua a sembrare poco funzionale alle caratteristiche dei due talenti. Soulé dà il meglio partendo da destra e rientrando sul sinistro, Mora preferisce muoversi sul centro-sinistra per accentrarsi sul destro. Invertirli significa, almeno in parte, limitarne le qualità. E infatti la manovra continua a essere faticosa, prevedibile, priva di quella scintilla necessaria a chiudere la partita. Solo quando Gasperini corregge le posizioni, riportando Mati a destra e Mora a sinistra, la situazione cambia.
Nel frattempo il Cagliari non smette di giocare, anzi. I rossoblù sembrano avere più energia, più lucidità, più capacità di arrivare per primi sui palloni. La Roma appare stanca, quasi svuotata dal tour de force delle ultime settimane. E all’81’ arriva quello che sembrava ormai inevitabile: Daniel Maldini trova il gol del 2-2 e gela l’Olimpico. È il momento peggiore. La Roma non sembra avere né la forza né le idee per tornare avanti, il Cagliari invece continua a essere pericoloso. La prospettiva di perdere altri due punti in una gara sulla carta abbordabile diventa terribilmente concreta.
Ma questa Roma ha un pregio che, anche nelle serate più storte, continua a fare la differenza: non accetta mai di considerare una partita perduta. E quando il gioco collettivo non funziona, a risolvere i problemi ci pensano le qualità dei singoli. Ghilardi, altro subentrato capace di lasciare il segno, si inventa una splendida discesa sulla destra e mette al centro un pallone perfetto. A raccoglierlo è il giocatore più piccolo in campo: Rodrigo Mora, che con uno stacco sorprendente firma di testa il gol del 3-2. L’Olimpico esplode, la partita cambia padrone. Due minuti dopo è ancora il portoghese a illuminare la scena, dialogando con Malen e servendogli il pallone del definitivo 4-2. In pochi istanti Mora trasforma una serata da dimenticare in una festa.
Il risultato finale, però, non deve ingannare. La Roma ha mostrato evidenti segni di affaticamento in una delle prestazioni meno convincenti della stagione, salvata dalla qualità dei cambi e dalla capacità di reagire nei momenti decisivi. Ci sono poi assenze che pesano più di altre. Quella di Manu Koné, in mezzo al campo, si sente maledettamente. Al francese non si può rinunciare senza perdere qualcosa di fondamentale: la capacità di dominare fisicamente la mediana, recuperare palloni, strappare in progressione e dare equilibrio a una squadra che oggi, troppo spesso, è sembrata spezzata in due. Nessuno dei suoi sostituti possiede le stesse caratteristiche. E davanti, quando manca la qualità di Dybala, diventa ancora più importante avere un Rodrigo Mora capace di prendere in mano la situazione. Il portoghese è giovanissimo, deve crescere e trovare continuità, ma stasera ha mostrato quanto possa essere determinante se utilizzato nelle condizioni giuste.
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Alla fine, però, restano tre punti pesantissimi. La Roma continua a stare nelle zone alte della classifica, supera un ostacolo molto più insidioso del previsto e trova risorse importanti anche in una serata in cui quasi nulla ha funzionato come avrebbe dovuto. È il segnale di una squadra che ha acquisito una mentalità forte, che non si disunisce nei momenti difficili e che sa trovare dentro se stessa le soluzioni per uscirne. Un merito enorme, da riconoscere senza esitazioni. Ma attenzione a non confondere la forza di carattere con la qualità della prestazione. Vincere giocando male è una virtù. Pensare di poterlo fare sempre sarebbe un errore. Gasperini lo sa, e nelle prossime settimane dovrà trovare il modo di restituire brillantezza e solidità a una Roma che sta dando tanto, forse troppo, sul piano delle energie. Intanto si prende il successo, perché queste sono le vittorie che possono pesare tantissimo nell’economia di una stagione. Il 4-2 resterà negli almanacchi. La fatica per conquistarlo, invece, dovrà restare bene impressa nella testa di Gasperini.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Indubbiamente alcuni uomini sotto tono. Però anche Gasp ci mette del suo tenendo in campo mancho troppo a lungo e invertendo le posizioni di mora e soule. Lo stesso fra cristante e pisilli.
Ma avrà i suoi motivi.
Però credo che un problema tattico sia quello di saper giocare solo a 1000. Non sappiamo gestire, amministrare, addormentare il gioco.
Non si può andare al massimo per 100 minuti e quando rallentiamo la squadra di disunisce, si allunga.
disanima perfetta! Inoltre Mancini sembra davvero in riserva di energie fisiche e mentali…. Pisilli ha deluso molto, non è certo un vice-Konè, e non sa impostare….Castro è sembrato totalmente fuori dagli schemi di gioco… De Roon è vecchio e si vede….
Abbiamo necessità di 1 centrocampista da battaglia e 1 centrocampista alla Pizarro che sappia impostare il gioco e dettare i tempi. Oltre alla famosa discussa ala sinistra di piede destro: esisterà al mondo???
E’ una Roma stanca, dopo 8 partite? Certo, nessuna squadra attacca e pressa per 95 minuti !! Unica soluzione è un turnover costante, mai estremo. Basta esperimenti con Soulé, dentro Lulli Balerdi, Mora e Castro con più continuità e appena se ne presenta l’occasione anche i due Primavera attenzionati. Il gioco di Gasp meraviglioso ma enormemente dispendioso. Naturalmente felici che sia così.
Concordo con l’analisi.
Tra le ragioni di questa poca brillantezza in mezzo, oltre naturalmente all’assenza di Kone, il fatto che Cristante è alla seconda partita consecutiva di 90 minuti dopo il rientro dall’infortunio ed il 35enne De Roon è alla 4/5 consecutiva, una ogni 3 giorni.
Servirebbero cambi a centrocampo che non ci sono, fatta eccezione x Pisilli che ieri, al netto del bel gol, non era in palla.
Oggi l’Udinese gioca una partita cruciale col Parma.
Speriamo si stanchino pure loro.
Purtroppo essere corti a centrocampo si fa sentire, in queso periodo lì in mezzo hanno giocato sempre gli stessi. Ieri sera troppo errori tecnici, hai rischiato di pagarla a caro prezzo, vinta poi grazie al carattere di questa squadra che non molla mai. Ghilardi mi sembra in rampa di lancio, deve giocare di più. Lulli giocatore sontuoso, Mora felicissimo per lui (Pruzzo oggi non va in radio), Gollini sta meritando di essere il secondo portiere della Roma. 3 partite poi la sosta, Daje Roma daje
Ieri grande partita, emozionante. Partita strepitosa degli U23.
polemicuccie….dove sta un certo Dan che voleva cacciar Pisilli dalla Roma? Dove stanno tutti quelli che Mora è il nuovo Zarargoza?
Non stravedo per il piccolo portoghese, ma un minimo di tempo gli andava datio prima di sfonnarlo, no?
Infine, domanda per Gasp: se non esistono gerarchie, se gioca chi sta meglio, perché Ghilardi fa panca al Mancio?
Contentissimo x la vittoria ma le quaglie a 4 punti e prime in Classifica non se ponno regge Buttatele giu’ dal trespolo Ironia a parte bisognava vincere obiettivo raggiunto Mensione speciale per Gollini, Ghilardi, Lulli e Mora ci sta tutto (Pruzzo che dice?) In tanti giustamente hanno criticato Mancini ma non è che ieri Cristante, De Roon, e Castro siano andati meglio. Per fortuna che alla fine tutto è andato per il verso giusto Sempre Forza Roma🧡❤️
Il Cagliari si dimostra una brutta gatta da pelare ed era in alta classifica due partite fa. Pisilli è un centrocampista che segna, Mora non è un giocatore banale checchè ne pensi Pruzzo. Mancini purtroppo resta lento.
Konè è un giocatore insostituibile!
D’Amico deve cominciare seriamente a pensare di trovare un paio di giocatori del suo livello.
ottimo articolo, condivido. Ci mancano tanto Konè e Dybala e…l’ala sinistra.
MORA
chi lo discute non vede che abbiamo in rosa uno del calibro di gente come Zola o Baggio …e forse anche di più
GOLLINI
anche qui…ma come si fa a dire é una buona riserva
PS
Per.il mercato di gennaio la priorità assoluta deve essere un centrocampista ..
Mora sono le stesse 4 lettere di Roma messe in modo diverso, anagrammate. Mora capoccia suona proprio bene. Complimenti Redazione x il titolo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.