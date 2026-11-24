Cinque gol in campionato, quattro partite consecutive a segno e un record che lo mette accanto a due nomi come Alexandre Pato e Moise Kean. Rodrigo Mora ha impiegato pochissimo tempo per trasformarsi da giovane promessa del calcio portoghese a protagonista della Roma di Gian Piero Gasperini. A diciannove anni, alla sua prima esperienza in Serie A, il talento arrivato dal Porto sta bruciando le tappe. Ma dietro la sua esplosione c’è qualcosa che va oltre i numeri realizzativi. E che aiuta a capire perché il tecnico giallorosso se ne sia innamorato calcisticamente.

Partiamo dal record. Con la rete realizzata sabato contro il Parma, Mora è diventato il terzo giocatore con meno di vent’anni a segnare in quattro presenze consecutive di Serie A nell’era dei tre punti, dopo Alexandre Pato e Moise Kean. Una striscia cominciata il 27 ottobre contro il Cagliari e proseguita contro Udinese, Sassuolo e Parma. Quattro gol in meno di un mese, tutti arrivati in una fase importante della stagione e attraverso situazioni di gioco differenti.

Il dato più interessante, però, riguarda proprio il modo in cui Mora riesce a trovare la porta. Il portoghese non è un centravanti, non dispone di una struttura fisica imponente e non è nemmeno un attaccante che vive esclusivamente negli ultimi sedici metri. È un trequartista tecnico, abituato a muoversi tra le linee, ricevere negli spazi stretti e costruire gioco. Gasperini gli sta insegnando a trasformare quella qualità in una presenza sempre più concreta dentro l’area di rigore. Non soltanto inventare per gli altri, dunque, ma riconoscere il momento giusto per attaccare la porta.

Il gol contro il Cagliari è forse l’esempio più sorprendente di questa evoluzione. Sul cross di Ghilardi, Mora si inserisce tra i difensori e realizza di testa la rete del sorpasso, nonostante un’altezza che non lo rende certo un gigante del gioco aereo. Contro il Parma, invece, si fa trovare pronto nell’area avversaria, approfittando di una delle tante incursioni di Wesley. Il filo conduttore è la capacità di leggere l’azione prima degli altri, scegliendo tempi e posizione con una maturità insolita per la sua età.

Ma c’è un’altra statistica che rende il suo rendimento ancora più significativo. Secondo i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport, Mora recupera in media 2,3 palloni a partita nella trequarti avversaria, più di qualsiasi altro compagno. Un numero che racconta la sua capacità di interpretare anche la fase di non possesso. Nel calcio di Gasperini, dove la pressione alta rappresenta uno dei principi fondamentali, un trequartista capace di recuperare palloni vicino alla porta avversaria diventa un’arma preziosissima. Perché non si limita a creare occasioni: contribuisce a costruirle già attraverso il recupero del possesso.

È questo, probabilmente, il segreto della rapida integrazione del portoghese. Gasperini non ha dovuto rinunciare ai propri principi per valorizzarne il talento, ma ha trovato un giocatore disposto a mettere le qualità individuali al servizio del sistema collettivo. Già dopo il suo esordio, ad agosto, il tecnico ne aveva elogiato l’atteggiamento e la disponibilità ad adattarsi alle richieste tattiche. Da allora Mora è cresciuto nella continuità, nella partecipazione al gioco e soprattutto nell’incisività offensiva.

Naturalmente il percorso è ancora lungo. A diciannove anni sarebbe sbagliato pretendere da lui un rendimento costante da fuoriclasse affermato. E la concorrenza di Dybala e Soulé, due calciatori di grande qualità, rappresenta uno stimolo ma anche una sfida. Mora dovrà continuare a migliorare nella gestione dei ritmi, nella resistenza fisica e nella capacità di incidere contro avversari di livello internazionale. Proprio per questo, la possibilità di alternarsi con giocatori esperti può aiutarlo a crescere senza caricarsi sulle spalle responsabilità eccessive.

Intanto, però, la Roma si gode un talento che sta già producendo risultati importanti. E se il record condiviso con Pato e Kean rappresenta un traguardo prestigioso, il dato sui recuperi offensivi racconta qualcosa di forse ancora più promettente: Mora non è soltanto un giovane capace di inventare giocate, ma un calciatore che sta imparando rapidamente a incidere in tutte le fasi del gioco. Gasperini sta trasformando un talento purissimo in un giocatore sempre più completo. E a diciannove anni, probabilmente, il bello deve ancora venire.

Giallorossi.net | G. Pinoli