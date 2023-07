Morata, è scontro aperto con l’Atletico Madrid: chiesta la cessione, Mou spera

AS ROMA NEWS – Scamacca spinge per lasciare il West Ham, e Morata non è da meno. L’attaccante spagnolo considera chiusa la sua avventura all’Atletico Madrid, soprattutto ora che sa bene come diversi club italiani, tra cui la Roma, sarebbero disposti a puntare forte su di lui.

E così ieri è andato in scena il faccia a faccia tra Simeone e l’attaccante spagnolo, nel corso del quale Morata ha fatto sapere al proprio allenatore di voler lasciare l’Atletico nonostante il Cholo abbia ribadito la sua totale stima all’attaccante e di essere intenzionato a puntare ancora su di lui.

Ma Morata sembra non volerne sapere, deluso dal comportamento del club: il giocatore infatti aveva un accordo verbale con l’Atletico in base al quale sarebbe stato liberato per una decina di milioni di euro nel caso in cui una squadra italiana si fosse fatta avanti. Una promessa che non è stata mantenuta.

Gli spagnoli infatti sono fermi sulla richiesta di 20 milioni, e hanno fatto allontanare Roma, Inter e Juventus, i club interessati al centravanti. La situazione attorno a Morata è molto pesante, ma Alvaro ha ribadito in maniera forte la volontà di andarsene, chiedendo di abbassare le pretese sul prezzo del proprio cartellino almeno sui 15 milioni. Ora la palla passa al club di Madrid.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport