Mou boccia il centrocampo di Fonseca

AS ROMA NEWS – Avanti con Cristante e Veretout. Mourinho non cambia nel reparto nevralgico della squadra, e contro l’Udinese giocheranno ancora loro due. E, salvo sorprese, sarà lo stesso anche nel derby.

“In qualche posizione è più facile per fare i cambi con giocatori di qualità ed esperienza. Ci sono altri ruoli, invece, dove è più difficile per noi fare questo. Di solito non dico chi gioca o chi non gioca ma questa volta vi anticipo: Cristante e Veretout ci saranno”.

Il tecnico in conferenza stampa è stato molto chiaro: a centrocampo la coperta è cortissima. Nessun reintegro, scrive oggi il Corriere della Sera. Ma al tempo stesso sono stati bocciati Diawara, Villar e Darboe. In pratica la mediana a cui spesso si affidava Fonseca. Andavano bene per lui, che però è arrivato settimo.

Il problema è che la squadra non potrà reggersi da qui fino a gennaio solo sulle spalle di Cristante e Veretout. In Conference League ci sarà di sicuro nuovo spazio per le seconde linee. Tiago Pinto però è di certo già al lavoro per rinforzare la squadra alla riapertura del mercato: impensabile giocare una stagione intera contando solo su due centrocampisti.