Mou cambia la panchina: ecco Missori e Felix

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho si riaffida ai titolarissimi ma cambia qualcosa in panchina. “Vedrete domani”, ha detto il tecnico. E qualche novità potrebbe davvero esserci per Roma-Napoli.

Il mister ha infatti annunciato la presenza del giovane Filippo Missori, 17 anni, terzino destro della Roma Primavera che vista la giovane età ha totalizzato appena quattro presenze con i ragazzi di Alberto De Rossi.

Missori lo scorso luglio ha firmato il suo primo contratto da professionista insieme a Morgan De Sanctis, che si occupa del settore giovanile. In giallorosso ha vinto due scudetti: con l’Under 15 e poi l’Under 17.

Insieme a lui verrà aggregato con i grandi anche Felix Afena Gyan, l’attaccante ghanese che ha impressionato tutti in questo avvio di campionato Primavera. Per lui gol e giocate che hanno fatto la differenza, risultando essere di gran lunga il migliore dei suoi.

E qualche escluso eccellente tra le riserve potrebbe esserci: a rischiare la tribuna sono tanti, da Reynolds a Villar, che da qui al prossimo gennaio troveranno pochissimo spazio.

Giallorossi.net – A. Fiorini