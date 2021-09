Mou contro Sarri: già scintille in passato. E il derby è pronto a infiammare di nuovo gli animi

AS ROMA NEWS – Il derby è già cominciato. Mourinho e Sarri si sfidano nella loro prima stracittadina romana. I due però si sono già incontrati nel recente passato, quando entrambi allenavano in Premier League. E già allora furono scintille.

Lo Special One era alla guida del Manchester United, Sarri del Chelsea. La partita finì 2 a 2, con i Blues che segnarono il gol del pari all’ultimo minuto di recupero. Il finale di partita fu incandescente, con le due panchine che arrivano quasi allo scontro fisico per un’esultanza di troppo del collaboratore dell’allenatore toscano proprio davanti a Mou.

Sarri allora cercò di fare da paciere, scusandosi con il portoghese per il comportamento poco sportivo del suo collaboratore Marco Ianni, con lui anche oggi alla Lazio. Oggi però la gara sarà ancora più tesa e sentita di quella partita, e non sono da escludere nuove scintille.

“Se sono diventato meno antipatico di prima? Fino ad ora non c’è stato motivo per litigare con nessuno“, ha profetizzato l’allenatore giallorosso nella conferenza stampa di ieri. Il derby metterà a dura prova anche il Mou in versione “buonista” di questa prima parte di stagione.

Giallorossi.net – G. Pinoli