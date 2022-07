Mou convince anche Wijnaldum: l’olandese vuole solo la Roma. La prossima settimana si può chiudere

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Dopo il colpo Dybala che ha sistemato l’attacco e risolto, almeno sulla carta, il problema dei gol, i tifosi giallorossi ora aspettano il grande acquisto a centrocampo.

Il nome caldissimo è quello di Georginio Wijnaldum. Proseguono i contatti con il Paris Saint-Germain, con la Roma che ha dalla sua parte il gradimento totale del giocatore. Il mediano olandese non vuole perdere altro tempo e unirsi il prima possibile ai suoi nuovi compagni.

Wijnaldum ha scelto la Roma dopo la telefonata con Josè Mourinho, e continua a mandare segnali inequivocabili sui social network. Ieri è stato escluso dall’amichevole del Psg, disputata in Giappone, e vinta per tre a zero contro gli Urawa Red Diamonds.

L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio: i giallorossi chiedono che il salario venga pagato al 50% dai francesi. Da Parigi replicano con una cessione in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni o una contropartita (Zalewski) in cambio. La Roma da quell’orecchio non ci sente.

Proposte e controproposte si alternano nelle ultime ore. I rapporti sono ottimi, la fumata bianca è sempre più vicina e dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. Specie se il giocatore dovesse decidersi ad abbassarsi lo stipendio.

Fonte: La Repubblica / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo.