Mou e i senatori, il patto di ferro che piace a Friedkin

NOTIZIE ROMA CALCIO – I senatori giurano fedeltà a Josè Mourinho. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), prima della partita contro il Napoli a Trigoria sono andati in scena diversi confronti tra giocatori e tecnico.

In uno di questi Mancini, Cristante e Pellegrini hanno sposato in pieno la linea di Mourinho, assicurando fedeltà estrema da parte del gruppo titolare così come avevano fatto nel 2009 i senatori interisti dopo il 3-0 subito dalla Samp. Anche all’epoca il portoghese aveva spezzato in due la squadra.

Parole che sono poi corrisposte ai fatti: la Roma vista contro il Napoli ha dato tutto, confermando di essere compatta al fianco dell’allenatore. Un atteggiamento piaciuto ai Friedkin pronti ad intervenire in soccorso del tecnico sul mercato di gennaio.