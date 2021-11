Mou, è l’ora delle scelte

AS ROMA NEWS – Il campionato sta per ripartire, e per Mourinho è arrivata l’ora delle scelte. Contro il Genoa del neo allenatore Shevchenko, lo Special One deve decidere se cambiare definitivamente volto alla Roma, passando alla difesa a tre e alle due punte.

Stando a quanto scrivono oggi quasi tutti i quotidiani, nelle intenzioni del tecnico portoghese c’è quella di confermare la coppia offensiva formata da Shomurodov e Abraham. Ma il problema è che Pellegrini molto probabilmente non ce la farà a essere del match.

Colpa di quel ginocchio dolorante che non è ancora guarito nonostante i dieci giorni di terapie: al momento la sua presenza contro il Genoa appare molto improbabile. Al suo posto potrebbe giocare uno tra Zaniolo e Mkhitaryan, a meno che il tecnico non opti per i due trequartisti ad agire alle spalle di un’unica punta.

Mou deve poi decidere con quale sistema schierare la difesa: viste le assenze di Vina e Calafiori è probabile che il tecnico opti per il modulo a tre con Mancini, Ibanez e Kumbulla, se l’albanese riuscisse a recuperare in tempo. Altrimenti Cristante scalerà in difesa, con El Shaarawy schierato a tutta fascia sulla sinistra.

