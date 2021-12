Mou elogia Ibanez e punzecchia Smalling: “Hanno caratteri diversi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due difensori centrali dal profilo completamente diverso. Uno è giovane e sfrontato, che si concede spesso delle distrazioni, e sul quale la Roma punta per il futuro.

L’altro è un centrale esperto, insuperabile quando il fisico lo sostiene, sempre concentrato e pulito nei suoi interventi. Parliamo di Roger Ibanez e Chris Smalling, compagni di reparto nella retroguardia giallorossa.

Entrambi contro lo Spezia hanno avvertito dei problemi fisici, ma la reazione è stata molto diversa: Ibanez ha stretto i denti, Smalling ha immediatamente alzato bandiera bianca, spaventato dall’idea di ricadere nel baratro degli infortuni muscolari.

L’atteggiamento del brasiliano, racconta oggi il Corriere della Sera, è piaciuto molto a Mourinho, che ha spesso sottolineato come alcuni calciatori con una storia di infortuni (Zaniolo e Calafiori in particolare) abbiano invece un po’ di paura parlando di “cicatrici emozionali”.

Uno di questi è proprio Chris Smalling che, scrive il quotidiano, non esce benissimo nel confronto con Ibanez. Emblematiche le parole di Mou in tal senso: “Sono due calciatori con caratteri diversi”. Per il momento non sono previsti esami per nessuno dei due, ma la situazione andrà monitorata giorno per giorno. Se l’inglese non dovesse farcela, Mourinho recupererà comunque Gianluca Mancini, al rientro dopo la squalifica.

Fonte: Corriere della Sera