Mou, la formazione è fatta: niente calcoli, in campo Pellegrini e Zaniolo. E a sinistra…

AS ROMA NEWS – Formazione fatta. Josè Mourinho ha provato in Olanda, nel corso della rifinitura svolto sul campo del Vitesse prima di partire per il Friuli, l’undici che giocherà molto probabilmente oggi a Udine.

Rui Patricio proverà a blindare di nuovo la porta, a dargli supporto ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez (Kumbulla è squalificato), con Karsdorp e Zalewski ad agire sulle fasce.

Il Faraone dunque sembra aver perso di nuovo il ballottaggio con il giovane trequartista polacco per il ruolo di esterno di sinistra. A centrocampo torna Cristante come perno centrale, uomo che si sta dimostrando indispensabile per la mediana giallorossa. Insieme a lui Sergio Oliveira e Pellegrini.

In attacco confermata la coppia Zaniolo-Abraham: il 22 dunque dovrebbe partire titolare nonostante incomba il rischio giallo sulla sua testa, così come quella di Pellegrini. Un ammonizione oggi significherebbe per loro addio derby. Mou non sembra voler fare calcoli di questo genere: la partita di oggi è troppo importante e non può fare a meno di due calciatori fondamentali per la Roma.

La Juventus non ha rallentato la sua corsa, Atalanta e Lazio sono determinate a non mollare. La classifica è corta e non permette troppe distrazioni. I giallorossi vogliono i tre punti per continuare a sperare, e Mou sceglie la formazione migliore per non fermare la corsa dei suoi.

