Mou, negata la conferenza post derby. Lo Special One si infuria: “E’ una regola del c…” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chi voleva rivedere Josè Mourinho in versione “cattiva” non ha dovuto attendere poi molto. E’ bastata l’aria del derby per riaccendere la vis polemica dell’allenatore portoghese.

Il tecnico della Roma ha prima attaccato arbitro e VAR al termine della partita (“Hanno deciso il match“) parlando ai microfoni di DAZN. Successivamente Mou avrebbe voluto approfondire il discorso nella consueta conferenza post partita, ma gli è stato impedito.

Il delegato della Lega, racconta oggi il Corriere della Sera, non gli ha permesso di parlare ai cronisti, dato che l’ufficio stampa della Lazio richiede le domande in anticipo. Una scelta che ha fatto infuriare Mourinho: “Chi l’ha decisa questa cosa?“, ha domandato l’allenatore giallorosso al delegato. “L’ha scelta la Lazio, aveva questa possibilità. Le domande le deve fare il vostro addetto stampa“, la risposta del delegato.

“L’ha scelto per il suo allenatore”, ha replicato Mou. “Io voglio parlare con i giornalisti. Non c’è rispetto per la gente che lavora. Questa regola è una c…ta, io voglio parlare alla stampa e voi non mi lasciate parlare. L’addetto stampa non è un giornalista“.

A quel punto il delegato della Lega ha provato a smarcarsi: “È la modalità che ha scelto la Lazio, non devi prendertela con me”, ma Mourinho ha rincarato la dose: “È una modalità del c…, mettitela nel c… questa modalità“. La discussione è proseguita anche all’interno della sala stampa, tra le proteste dei giornalisti presenti. Alla fine Mou ha deciso di andare via.

GUARDA IL VIDEO DI MOU FURIOSO