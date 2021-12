Mou prepara la rivoluzione e aspetta un “rinforzo” al suo fianco

AS ROMA NEWS – “Crisi quarto posto, ma Mou sogna una rivoluzione“, titola l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza).

La squadra viene descritta “in caduta libera” tra risultati che non arrivano e una serie di infortuni che hanno portato alla cronaca di un “disastro più o meno annunciato“.

La netta sconfitta contro i nerazzurri trasforma in un miraggio il quarto posto in classifica, lasciando la sensazione che nessuno sia davvero in grado di trascinare la Roma fuori dalle sabbie mobili.

Mourinho è apparso sconfortato dopo la batosta rimediata contro l’Inter. Talmente arrendevole, il portoghese, da concedere un giorno di riposo ai giocatori.

In questi giorni però l’allenatore lavorerà su un cambio di atteggiamento tattico e di mentalità, in attesa magari di avere un uomo in società che lo possa aiutare dal punto di vista motivazionale.

Uno che conosce bene Roma e Trigoria, come Francesco Totti, per il momento diventato uomo immagine del main sponsor giallorosso, la “Digitalbits”, in attesa che il corteggiamento dei Friedkin si trasformi in una concreta opportunità per un suo ritorno in società.

