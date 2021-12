Mou pronto a diventare il Ferguson giallorosso: “Io qui anche sei anni? Alla Roma sì…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo avevano preso per sbruffone quando nella conferenza stampa della vigilia aveva detto: “Non firmerei per il pareggio a Bergamo. Voglio andare lì per giocarcela e per misurarci con loro”.

E invece Mourinho aveva visto qualcosa di diverso nella sua squadra, e annusava l’aria della grande impresa. Il 4 a 1 rifilato all’Atalanta è il frutto di una grande prestazione collettiva, e di un allenatore che non ha sbagliato una mossa, stravincendo il confronto con Gasperini.

L’Atalanta nel suo gioco avvolgente è stata un po’ troppo prevedibile. La Roma ha dato la sensazione di aver preparato alla perfezione il match dal punto di vista tattico, e la squadra è stata brava a seguire i dettami del mister, giocando finalmente una partita perfetta sulle ripartenze veloci.

Se la Roma però dà ancora l’impressione di essere un cantiere aperto, c’è una certezza che può far dormire sogni tranquilli ai giallorossi e si chiama Josè Mourinho. L’allenatore ha sposato senza ripensamenti il progetto dei Friedkin, e il matrimonio procede su binari solidi.

I texani vedono in lui l’allenatore ideale per avviare un percorso vincente, e lo Special One si è calato con entusiasmo in un’avventura affascinante, completamente diversa da quelle a cui era abituato: niente acquisti roboanti o campioni strapagati, la mission è quella di costruire negli anni un club sempre più forte e vincente senza spese folli ma lavorando su competenze e idee. Unito, ovviamente, alla capacità finanziaria di una proprietà pronta a investire e a non smontare la squadra ogni anno con cessioni eccellenti.

Le parole di Mou di ieri al termine di Atalanta-Roma sono fortissime: “Se resterei qui altri sei anni come Gasperini? Nella Roma sì“. A conferma di quanto lo Special One si sia innamorato di questo club e di come possa diventare una sorta di Ferguson giallorosso. Ma il nuovo condottiero non ha perso occasione per pungolare la proprietà: “È un tipo di progetto che mi piace, ma serve qualcosa di più.Ora siamo limitati, se questo poco di più arriva, fra due-tre anni possiamo far bene”. Anche questo serve a rendere la Roma ogni giorno un po’ più forte di quello precedente.

Giallorossi.net – A. Fiorini