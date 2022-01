Mou punta forte sulla Coppa: contro il Lecce poco turn-over, tornano Ibanez e Cristante

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Turnover leggero per la Roma che dopodomani incontrerà il Lecce nell’ottavo di finale a gara secca di Coppa Italia.

Qualche giocatore titolare riposerà, ma Mou non ha intenzione di stravolgere la squadra, puntando con decisione a passare il turno: la vittoria di una coppa infatti cambierebbe completamente il volto alla stagione della Roma.

In porta potrebbe riposare Rui Patricio con Fuzato tra i pali, in difesa rientra Ibanez mentre resta indisponibile Smalling che Mourinho spera di ritrovare per l’Empoli. Sulle fasce torna Karsdorp a destra, e a sinistra occhio allo spostamento di Maitland-Niles per far rifiatare Vina.

A centrocampo riecco Cristante, mentre sulla trequarti è possibile che El Shaarawy riesca a recuperare in tempo: l’allenamento di oggi sarà decisivo.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport