Mou reintegra solo Kumbulla: Reynolds, Villar, Diawara e Mayoral non partono per Cagliari

AS ROMA NEWS – Roma in partenza per Cagliari, dove domani sera affronterà la formazione di Walter Mazzarri nel turno infrasettimanale di campionato.

Josè Mourinho ha deciso di convocare per la trasferta isolana soltanto Marash Kumbulla, che tornerà quindi a disposizione del tecnico portoghese.

Pugno duro invece con tutti gli altri quattro calciatori messi da parte dopo la partita persa contro il Bodo/Glimt: Bryan Reynolds, Gonzalo Villar, Amadou Diawara e Borja Mayoral non partiranno con il resto della squadra.

Un ennesimo segnale molto chiaro da parte del tecnico, che sembra non considerare più questi calciatori. La loro partenza a gennaio sembra sempre più probabile.

Convocati invece diversi Primavera: la novità è Cristian Volpato, trequartista 17enne della scuderia di Francesco Totti, oltre a Tripi e Felix.