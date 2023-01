Mou a San Siro con Zaniolo-Dybala

AS ROMA NEWS – Squadra che vince non si cambia. Josè Mourinho, nonostante la Roma vista col Bologna non abbia incantato dal punto di vista del gioco, sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 per la sfida di San Siro di domenica prossima, con una formazione molto simile a quella di mercoledì scorso.

A centrocampo il ballottaggio è aperto tra Matic e Tahirovic, con il giovane che ha conquistato Mourinho e potrebbe anche essere confermato al fianco di Bryan Cristante, con Pellegrini a dare una mano in mediana.

A destra Celik al momento non ha rivali, a sinistra invece la scelta è sempre ampia: lo Special One ha a disposizione ben 4 alternative, con Zalewski nuovamente favorito su El Shaarawy. Spinazzola però chiede spazio. Vina invece resta nelle retrovie.

In attacco si va verso la conferma della coppia anomala formata da due mancini, Zaniolo e Dybala, con il 22 che dovrà fare ancora la punta di riferimento e la Joya a girargli intorno. Abraham, nonostante il salvataggio sulla linea contro il Bologna che ha permesso alla Roma di vincere, non dà ancora garanzie a Mou e si prepara a cominciare di nuovo dalla panchina.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport