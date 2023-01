Mou vs Candela, si va verso un chiarimento. E il popolo romanista non si schiera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo sconto verbale tra Josè Mourinho e Vincent Candela, divampato al termine di Roma-Genoa con le parole pronunciate dallo Special One ai giornalisti, sembra destinato a un lieto fine.

Il francese è cascato dalle nuvole quando ha saputo dell’attacco indiretto dell’allenatore al suo indirizzo: Mou non ha gradito le critiche mosse a Zaniolo, ma neanche le parole pronunciate da Candela a DAZN al termine di Milan-Roma, quando aveva accusato la squadra di aver giocato solo cinque minuti e reputato esagerati i festeggiamenti a fine gara.

E il popolo giallorosso? Non si è schierato. Candela è ancora molto amato dai romanisti, Mou manco a dirlo. La gente ha compreso sia le critiche (condivisibili) dell’ex giocatore, ma anche la difesa d’ufficio di Mourinho, che ha voluto proteggere la sua squadra e in particolare un giocatore in evidente difficoltà (Zaniolo).

Intanto la polemica è destinata a chiudersi qui: nei prossimi giorni è previsto un chiarimento tra l’allenatore della Roma e l’ex terzino francese. Entrambi hanno capito che, alla base di questo scontro, c’è la volontà di fare il bene di questa società.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport