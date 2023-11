Mourinho aspetta Friedkin fino a febbraio

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho vuole provare a convincere Dan Friedkin di meritarsi il rinnovo. Per farlo c’è un solo modo: portare la Roma in zona Champions League, il traguardo che il presidente ha fissato per questa stagione.

Mancare l’appuntamento con l’Europa che conta per il quarto anno della loro gestione sarebbe un risultato inaccettabile per una proprietà che ritiene di aver fatto sforzi importanti sul mercato nonostante i limiti imposti dal Fair Play Finanziario: gli all-in su Dybala e Lukaku devono dare quest’anno i frutti sperati.

Il problema di Mourinho è stata la falsa partenza in campionato: le prime 4 partite steccate si stanno ripercuotendo, come previsto, sul resto della stagione. Ora la squadra deve tenere un ritmo alto se vuole tornare a occupare le prime posizioni in classifica. Non sarà per niente facile visto il calendario che attende la Roma: dicembre e gennaio saranno due mesi terribili per i giallorossi, con scontri diretti a ripetizione proprio a cavallo delle festività natalizie.

Poi a febbraio sarà il momento delle scelte. Mourinho vorrebbe restare, pensa di meritarsi un rinnovo per il lavoro svolto a 360 gradi dentro la Roma. Ma sa anche come nel calcio siano sempre dirimenti i risultati. Dovrà quindi dare una marcia in più alla squadra nei prossimi tre mesi, sperando da una parte nei recuperi degli infortunati, e dall’altra in un aiuto sul mercato da parte di Tiago Pinto, anche lui in attesa di capire cosa ne sarà del suo contratto con la Roma.

Ma se Mou ha intenzione di aspettare fino a febbraio per capire che cosa vorranno fare i Friedkin con lui, diversa sembra essere la situazione di Tiago Pinto: i Friedkin non sembrano non avere particolare fretta di decidere. Il gm condurrà il mercato invernale, e solo in primavera si avrà più chiaro il futuro del dirigente portoghese.

