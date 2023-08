MOURINHO: “Azmoun? Sarà uno dei nostri attaccanti, ma ne arriverà un altro. Al momento la Roma è tra quinto e ottavo posto” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante la squalifica, Josè Mourinho sceglie di tornare a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Hellas Verona-Roma.

Il tecnico portoghese incontra i giornalisti a Trigoria per parlare dell’impegno contro gli scaligeri di domani sera, ma anche per commentare le mosse di mercato che stanno infiammando gli animi dei tifosi romanisti. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso:

Cosa può dare Azmoun alla Roma? Tutti poi parla di Lukaku…

Azmoun al momento non è nemmeno un nostro giocatore, quindi faccio fatica a parlarne. Azmoun non è venuto per essere il mio attaccante, è venuto per essere uno dei miei attaccanti. Ha dimostrato di essere un buon giocatore, anche se non ha fatto bene al Leverkusen. Su Lukaku posso dire che il direttore mi ha detto che oltre Azmoun arriverà un altro attaccante. Se sarà un attaccante di livello, avremo buone opzioni in attacco. Io aspetto.

Che Verona di aspetta? Ci saranno anche 5.000 tifosi della Roma…

E’ bellissimo, qui all’Olimpico i tifosi erano un po’ spenti, faceva troppo caldo. Il Verona è una buona squadra e ha un nuovo allenatore molto bravo. peccato per Renato che non ci sarà. Noi vogliamo vincere.

Non ci vuole dire chi sarà il nuovo attaccante?

Mi hanno detto che stanno lavorando, che il nuovo attaccante avrà caratteristiche che a noi mancano. Non possiamo prendere economicamente giocatori reduci da una grande stagione, costerebbero troppo. Dobbiamo prenderci dei rischi. Non è una sorpresa che Renato domani non può giocare. Se non avesse infortuni non verrebbe alla Roma in prestito. Lo stesso discorso vale per Dybala. Siamo ormai esperti a lavorare in questo modo.

Oltre l’attaccante si aspetta ad altre operazioni in entrata o in uscita?

Speriamo non arrivi l’Arabia per qualcuno dei nostri giocatori, sarebbe un rischio per noi. Al momento abbiamo solo 4 difensori centrali, anche se alcuni possono adattarsi in quel ruolo. Se arriva qualcuno è meglio, altrimenti andiamo avanti così.

Con un attaccante pone, che obiettivi si pone? Si può arrivare al quarto posto?

Il mio obiettivo no può andare oltre al voler vincere la prossima. Inter, Milan, Napoli e Juve giocano per il titolo, e dovrebbero finire tra i primi 4. Poi ci sono Atalanta, Lazio e Fiorentina. La Roma è fra quindi e ottavo posto. Arrivare tra i primi 4 sarebbe un’impresa.

Che problema ha avuto Renato Sanches? Cristante e Paredes possono giocare insieme?

Renato penso torni dopo la sosta. Meglio non spingere e anticipare i tempi. Cristante e Paredes? I bravi giocatori possono giocare sempre insieme, come Pellegrini e Aouar.

Si potrebbe cambiare modulo e rinunciare ad un difensore?

Si, è una possibilità. Lo abbiamo fatto anche con la Salernitana. Dopo la sosta ci saranno tante partite e dovremo studiare diverse soluzioni. Dipende anche dagli attaccanti che abbiamo e dalle loro caratteristiche. Sono molto contento delle soluzioni che abbiamo a centrocampo, peccato per Renato.