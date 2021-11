MOURINHO: “Questa Roma non muore mai. Non vi dico con che modulo giochiamo domani. Mancini può fare il centrocampista” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Torino. Ecco le sue dichiarazioni sull’impegno di domani contro i granata e sulla condizione dei suoi calciatori:

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Che partita si aspetta? Il Torino è una squadra che marca in maniera asfissiante…”

“E’ difficile, sono una squadra che difende bene, con uno stile proprio. Non sarà facile. E’ una squadra che non concede tante opportunità, servirà grande qualità offensiva per fare gol”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “E’ il momento di tornare a giocare a quattro domani?”

“E’ una buona domanda, ma non ti voglio rispondere. In questo momento la situazione migliora rispetto alle soluzioni che abbiamo, anche se mancano Cristante, Villar e Veretout e ci mancano due titolari assoluti e una opzione di qualità. Ma per rispetto a Vina, El Shaarawy, Smalling, Kumbulla, Ibanez e Mancini, abbiamo tutte e due le opzioni per giocare sia a 4 che a 5, prima no”.

Fasan (Il Romanista): “L’Olimpico sarà di nuovo pieno. Si aspettava una cosa del genere?”

“La passione la conoscevo, l’amore per la squadra del cuore me l’aspettavo e l’ho sentita subito. In Italia prima non c’era paragone con l’Inghilterra, dove era sempre tutto esaurito. Mi fa piacere questa evoluzione positiva. I nostri tifosi non hanno sempre visto vittorie, abbiamo già perso e pareggiato, giocando così così, ma loro vengono a vedere una squadra che gioca per sé stessa ma anche per loro, e questo fa sentire empatia. E forse è per questo che la gente anche in Conference League, nonostante piovesse tanto, era un bell’Olimpico. Mi piace giocare per noi così, è più bello e ci piace tanto”.

Oricchio (Tele Radio Stereo): “La Roma ha segnato sette gol nell’ultimo quarto d’ora sia del primo che del secondo tempo. Segno che la squadra ha pazienza?”

“Non ho mai pensato in questo modo. Il momento giusto per segnare è ogni minuto di ogni partita. Ma la caratteristica più grande di questa squadra è che va sempre fino alla fine, non ho mai sentito la squadra morta, abbiamo sempre avuto la capacità di andare. E’ una caratteristica nostra”.

Carboni (Centro Suono Sport): “Mancini può essere un’opzione come mediano domani?”

“Certo che può, soprattutto ora che abbiamo i 4 centrali disponibili. Ibanez ha giocato terzino, magari giocherà anche terzino destro. Se Mancini deve giocare a centrocampo, giocherà. Poi non puoi mettere Zaniolo terzino o Vina attaccante, ma abbiamo dei giocatori che possono multifunzionali in una rosa come la nostra. Mancini lo ha già fatto e può giocare a centrocampo”.

Giallorossi.net – A. Fiorini



