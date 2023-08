MOURINHO: “Conti seduto al mio posto mio è un onore per me. Lo ringrazio per le emozioni che mi ha restituito”

NOTIZIE AS ROMA – Ai microfoni del sito ufficiale del club, José Mourinho (squalificato domenica) ha commentato la presenza in panchina di Bruno Conti, seppur per una sola partita, contro la Salernitana:

“Avere Bruno seduto al mio posto è un onore per me. Quando ho parlato con lui la prima volta ho sentito subito il suo entusiasmo e il suo trasporto.

Sono io che ringrazio lui per le emozioni che mi ha restituito e sono sicuro che domenica assieme ai nostri tifosi ci darà una spinta in più”, ha concluso Mou.

Fonte: asroma.com