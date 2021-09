MOURINHO: “Dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione. Lasciateci tranquilli: non siamo candidati a niente, solo a vincere domani”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Udinese, gara che si disputerà domani sera alle 20:45.

Queste le domande dei giornalisti presenti a Trigoria, e le risposte date dal tecnico portoghese sull’impegno contro i friulani:

Assogna (Sky Sport): “La squadra soffre contro squadre aggressive. Come si può risolvere? Con un centrocampista in più a gennaio?”

“Il mercato è chiuso, e voi volete già farmi parlare di mercato. Non lo faccio. Non parlo di mercato. Capisco la domanda ma non ti rispondo, nemmeno sulla prima parte. Dopo le prime partite vinte non ero entrato nella dinamica dell’euforia, e ora non entro nell’idea dei grandi problemi. Non ho altro da dire a voi. Ai giocatori sì, abbiamo analizzato la partita nei dettagli, pensando al futuro”.

Repice (Radio Rai): “Un grande allenatore dopo un passo falso ha bisogno della partita di domani o già hai capito come ha reagito la squadra vedendola in allenamento? Nessuno si aspettava quella sconfitta…”

“Non ho capito bene la domanda. Perchè in pochi si aspettavano la sconfitta? Qui è troppo facile entrare nell’euforia e nella depressione, e io non entro in questo. Voi mi avete visto festeggiare come un pazzo (parla del Sassuolo,ndr) perchè era partita speciale per me, ma ero euforico solo per un minuto. Ma per il resto sono sempre stato tranquillo. Una squadra che è arrivata settima non gioca per vincere lo scudetto. E ora non mi vedrete nella dinamica opposta perchè abbiamo perso una partita. Sono stato troppo onesto nel dire che abbiamo giocato male, che siamo tristi. Ma siamo equilibrati, so perfettamente perchè sono venuto qui per la mia esperienza, per la mia maturità e per non permettere a questa gente di esaltarsi per tre partite vinte, e non trenta, o in depressione per una partita persa. Voi cercate di mettere noi nello stesso gruppo con squadre che sono finite con 20 o 30 punti punti di più. Lasciateci tranquilli, non siamo candidati a niente, solo a vincere la prossima partita. Solo questo! Ora siamo candidati solo a vincere la prossima partita, noi e loro. Tranquilli. E’ normale che ora sono meno felice. Dobbiamo trasformare la tristezza non in depressione. Se ci abbattiamo per una sconfitta, figuriamoci chi he ne perse due o tre. Tranquilli…”

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Che insidie si aspetta dalla partita di domani?”

“Loro hanno preso uno schiaffo per il risultato ma non per il gioco. L’Udinese è una squadra solida, sanno come giocare, difendere e attaccare. E’ una squadra difficile. Squadra fisica, che ha gente di grande creatività, è una squadra di livello e sarà dura per noi”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Mi aveva colpito l’equilibrio difensivo nel precampionato. Invece sia Sassuolo che Verona sono arrivati spesso davanti al vostro portiere. Quell’equilibrio si è smarrito?”

“Se non dovevo lavorare di più, i Friedkin non mi facevano i tre anni di contratti, ma di tre mesi. In tre mesi è molto difficile. Puoi farlo con una squadra che è già squadra. Quando una squadra non lo è, non si può fare in tre mesi. Le occasioni contro il Sassuolo sono conseguenza dell’ ambizione nostra, e questo non è un problema per me. Se perdo per troppa voglia di vincere, non è un problema per me. Il cambio che ho fatto, mettendo Pellegrini a centrocampo, sapevo che era da vinci o perdi. Ma per me non è un problema. Il problema è prendere tre gol, sono troppi. Se segni due gol fuori casa, devi vincere, nemmeno pareggiare. Non abbiamo giocato bene col Verona, nemmeno offensivamente. Posso dire che questa partita l’abbiamo giocata male. Potevamo pareggiarla, Faraoni ha fatto il gol della vita, ma non ho cercato alibi”.

Valdiserri (Corriere della Sera): “Come sta Vina? Calafiori?”

“Vina domani non è a disposizione. Calafiori è valido per noi, poi ha sempre 19 anni. Se fai la stessa domanda a 4-5 squadre più forti in Serie A, magari il loro tecnico ti direbbe che non è valido perché hanno due giocatori esperti in tutti i ruoli. Per noi Calafiori è valido, secondo me ha fatto una partita timida ma equilibrata, quando parlo di problemi difensivi posso anche dire che dai miei terzini mi aspetto un po’ di più. È un ragazzo di 19 anni con qualità e senza grande esperienza, ha bisogno di tempo per acquisire maturità”.

Fasan (Il Romanista): “Come stanno Veretout e Cristante? Continuerà a gestirli con la storia dei 5 cambi viste le tante partite?”

“Ci sono squadre che hanno la possibilità di pensare così. Per noi è più difficile. In altre posizioni è più facile, perchè abbiamo giocatori allo stesso livello come intensità ed esperienza, in altri ruoli è più difficile per noi. Di solito non dico chi gioca, ma domani giocano Cristante e Veretout”.

Austini (Il Tempo): “Questo rischio dell’euforia o della depressione riguarda anche i giocatori?”

“Non posso controllare i giocatori, posso solo influenzare chi è vicino a me come lo sono i giocatori. Mi è piaciuto il modo di festeggiare, ho visto uno spogliatoio sempre equilibrato anche nella sconfitta. Ora lavoriamo, e dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione. Sempre con questo livello di stabilità, che è molto importante. Una stagione non è un’autostrada, è una strada con curve e tu devi essere sempre concentrato nella guida. E’ un’autostrada per squadre top come Bayern o PSG, che vincono sempre. Non è un’autostrada. Piano piano. Dolcemente…”

