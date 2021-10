MOURINHO: “Non voglio dire niente, altrimenti mi squalificano. Non c’è rispetto per i nostri tifosi”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Roma-Milan. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

Si è visto il cuore della Roma. Ma come mai la partita scappa via nel primo tempo?

“Complimenti al Milan. Non voglio dire niente, altrimenti domenica non sono in panchina. Non c’è rispetto per i nostri tifosi. Noi non abbiamo giocato bene, ma abbiamo lasciato tutto. Questo rispetto che abbiamo noi, altri non lo hanno. E basta”.

L’allenatore ha quindi lasciato i microfoni, e non rilascerà altre dichiarazioni.