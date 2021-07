Mourinho domani a Roma. Ecco orario e luogo dell’arrivo. E c’è il “rischio” quarantena

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’attesa è praticamente finita. José Mourinho sbarcherà domani nella Capitale per cominciare la sua avventura alla guida della Roma.

E in questi minuti il sito ilmessaggero.it svela anche luogo e orario esatto del suo arrivo in città: lo Special One atterrerà a Ciampino alle ore 12 con un volo privato.

Tra domenica e lunedì dovrebbe esserci la conferenza stampa di presentazione, mentre il 6 luglio si partirà con le visite mediche di squadra che precederanno l’inizio del raduno estivo.

Il condizionale è d’obbligo, perchè c’è da sciogliere il nodo quarantena: l’allenatore portoghese infatti potrebbe anche essere costretto a stare 5 giorni in isolamento domiciliare per aver recentemente fatto tappa a Londra.

Fonte: ilmessaggero.it