Mourinho fa discutere: “Jesus e Peres ci sarebbe stati utili. Sarà una stagione di dolore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le dichiarazioni a fine partita di José Mourinho, come al solito, fanno discutere. Quando lo Special One a fine partita ha sussurrato: “Juan Jesus e Bruno Peres sarebbero stati utili“, anche lo zoccolo duro dei “mourinhani” ha avuto un brivido, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Parole che sorprendono, visto che la Roma e i suoi tifosi hanno sempre considerato questi giocatori come dei pesi da cui sgravarsi immediatamente. Ora invece arriva la riabilitazione di Mou, che chiede esperienza per la sua rosa.

Ma visto che la Roma ha ancora a libro paga gente come Fazio e Santon, si domanda la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, perchè non rispolverare loro due invece di tenerli in naftalina?

Preoccupano poi le dichiarazioni del tecnico sul campionato che sembra attendere i giallorossi, partita sotto i migliori auspici: “E’ una stagione di dolore, non per pensare in grande e attaccare obiettivi“, sentenzia Mourinho. Il portoghese parla di un “mercato di reazione e non di costruzione“, mentre la rosa è bollata come “limitata, squilibrata e senza cambi“, a parte pochi nuovi “tutti gli altri sono gli stessi dello scorso anno“, cioè quelli del settimo posto.

Sarebbe lecito però aspettarsi da Mourinho un valore aggiunto, altrimenti si finisce per immalinconirsi con le parole di ieri: “Dico ai giocatori e a me stesso che il quarto posto sarebbe un obiettivo, ma non significa che siamo da quarto posto“.

Fonte: Gazzetta dello Sport