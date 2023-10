Mourinho fa il nome per gennaio: chiesto Dier per sistemare la difesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – E’ Eric Dier, 29 anni, il difensore che Josè Mourinho vorrebbe avere con sé dal prossimo gennaio per completare il reparto arretrato giallorosso.

La Roma ha infatti un problema evidente lì dietro, considerate le condizioni preoccupanti di Chris Smalling, ancora ai box per un non meglio specificato problema tendineo, e la cessione di Ibanez, parzialmente compensata dall’arrivo di Ndicka in estate.

Numericamente la coperta resta corta, anche perchè il recupero completo di Kumbulla è un’incognita e Llorente è spesso soggetto a guai di natura muscolare. E’ evidente che a gennaio sarà necessario intervenire con un rinforzo in difesa per permettere a Cristante di tornare a giocare nel suo ruolo preferito.

Detto che Jerome Boateng, 35 anni, si è già offerto alla Roma senza successo, diversa la storia di Eric Dier, che fisicamente non presenta controindicazioni e il cui contratto con il Tottenham scadrà il prossimo giugno. Il centrale inglese non ha intenzione di rinnovare con gli Spurs, e l’affare stuzzica i giallorossi.

Fonte: Tuttosport