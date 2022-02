MOURINHO: “Abbiamo nove indisponibili. Su Zaniolo decidiamo domani. Il silenzio dei Friedkin? Chi sono io per giudicarli” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni di Trigoria per rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Verona.

L’allenatore portoghese parla della sfida che attende i giallorossi domani all’Olimpico e della situazione degli indisponibili, tra infortuni e Covid. Ecco tutte le sue dichiarazioni:

Mangiante (Sky Sport): “Emergenza nella Roma, diversi giocatori fuori…”

“Ce ne sono nove. Senza Zaniolo. Come sta Nicolò? Abbiamo un allenamento alle cinque, c’è la possibilità di aspettare, vedremo domani…”

Cecchini (Gazzetta dello Sport): “In questa settimana ha provato nostalgia per la Champions?”

“Prima di tutto ho fatto più di 150 partite di Champions, non piango ora perchè gioco la Conference. Sono un privilegiato. E poi non ho visto grandi partite di Champions. Real-PSG non mi è piaciuta, Inter-Liverpool sì…”

Maida (Corriere dello Sport): “Lei è sempre stato considerato un grande comunicatore. Come si rapporta con i Friedkin che non parlano mai? Non sarebbe meglio un loro intervento sarebbe utile?”

“Io non so se sono un grande comunicatore, ma sono intelligente a sufficienza e sempre rispettoso delle proprietà. Chi sono io per dire qualcosa della mia proprietà, sono i miei superiori, che devo commentare di questo… Io ho solo rispetto personale e professionale per i Friedkin. Nel privato possiamo cambiare idee, esperienze, io non sono nessuno dal punto imprenditoriale rispetto a loro, per il calcio ho esperienza sufficiente e loro hanno l’umiltà per parlare con me in modo molto aperto. Ma chi sono io per dare giudizi pubblici su qualcosa. La domanda che mi fai la puoi fare, ma quale allenatore ti risponde a questa domanda. Io no. Se privatamente gliel’ho consigliato? Ma sarebbe privato, non ne parlo con te…”

Pastore (Il Romanista): “Rispetto alla partita di Verona ci sono stati progressi nella squadra?”

“E’ cambiato il tempo, faceva un freddo e una pioggia incredibile… Scherzi a parte, non ho pensato a questo. Loro sono una squadra di grande qualità. La partita dell’andata è stata dura anche per loro, e domani sarà dura per tutte e due. Un bravo e giovane allenatore che si identifica con quello stile di gioco. La scelta è stata intelligente, prima avevano allenatori con idee molto simile. Sarà una partita dura, spero anche per loro. E’ vero che abbiamo nove assenti, ma è incredibile che la gente ancora una volta è lì. I giocaotri per forza devono sentire questa passione, e giocare anche con questa gente nel cuore. Nove assenze sono tante, ogni squadra sarebbe in difficoltà, mi dispiace prendere metà della Primavera, che sarà distrutta. Ma siamo lì, con l’appoggio della nostra gente possiamo prendere punti”.

Zotti (Il Tempo): “Può sfruttare queste partite per iniziare a valutare la squadra in vista dell’anno prossimo? Veretout sembra un po’ scomparso negli ultime due mesi..”

“La valutazione si fanno ogni giorno. Su Veretout, sono pochi i giocatori che fanno una stagione uniforme a livello alto, se dovessi dirne uno direi Mkhitaryan, è uno che può giocare in diversi ruoli mantenendo sempre un livello alto. Jordan ha iniziato molto bene, poi meno bene, ora sta tornando a un livello accettabile”.

Sticozzi (Centro Suono Sport): “I primi sei mesi di Abraham, un bilancio?”

“Sta facendo bene, ma può fare meglio. La squadra ha bisogno che lui faccia meglio, e viceversa. Ma è un giocatore straniero, che è nato e cresciuto in un calcio completamente diverso, in una società completamente diversa, ma sta facendo bene. Spero che faccia di più, ha potenzialità per fare meglio. Però bene…”.





Giallorossi.net – A. Fiorini