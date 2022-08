MOURINHO: “Presi 5 giocatori a 7 milioni, posso solo applaudire ma serve qualcosa in più. Dire che la Roma è da scudetto è vendere fumo” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a parlare. L’allenatore portoghese ha incontrato oggi pomeriggio a Trigoria i giornalisti alla vigilia dell’esordio in campionato sul campo della Salernitana.

Le domande si sono concentrate sull’impegno contro i campani, ma anche sulla condizione della squadra e sul mercato operato da Tiago Pinto. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico della Roma:

Valdiserri (Corriere della Sera): “Ancelotti dice che la Roma è la quarta forza del campionato. E’ così anche secondo lei?”

“Ancelotti è Ancelotti. Sa tutto di calcio e tanto di questo club e questa città. Le sue parole sono da rispettare, poi si può essere d’accordo o meno. Ma Carlo è Carlo”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Lei disse che era frustrato per il mercato. Ora che il mercato va verso l’epilogo, la frustrazione è svanita?”

“Il mercato purtroppo non è chiuso. Purtroppo. Non mi piace tanto iniziare la stagione, giocare 3 o 4 gare prima della chiusura del mercato… Fare una valutazione ora è prematuro. Meglio aspettare. E’ ovvio che abbiamo preso 5 giocatori per 7 milioni, per questa qualità mi sembra ovvio che qualcosa si sia fatto molto bene. La frustrazione? Troppo forte come termine in questo momento, abbiamo preso 5 giocatori utili per il miglioramento della rosa. Ma sono usciti due giocatori importanti: Mkhitaryan era un titolare assoluto, Veretout era uno dei 13 più utilizzati. Grande soddisfazione perchè i 5 giocatori presi mi piacciono, e ho detto sì. Ovviamente nessuno dei 5 è stato preso senza il mio avallo, impossibile dire frustrazione. Farei un applauso, 7 milioni per questi 5 giocatori è fantastico. Se poi mi chiedi se ho bisogno di qualcosa in più per avere più equilibrio per fare una stagione senza paure di imprevisti, abbiamo bisogno di qualcosa in più”.

Pinci (La Repubblica): “La squadra spesso ha sfiorato la rissa nelle amichevoli, per lei è un elemento positivo o da correggere?”

“Io non ho visto niente. Ho visto solo una squadra di ragazzi seri, che hanno lavorato al massimo. Tutte le amichevoli sono state giocate con l’obiettivo di migliorare. Di risse niente…”

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Lei di solito nella seconda stagione fa meglio. Come può migliorare la Roma?”

“Di solito seconda stagione significa più tempo di lavoro, più consapevolezza di quello che siamo, si capiscono meglio anche i potenziali delle altre squadre. Per tutti gli allenatori di solito la seconda stagione si riesce a fare meglio. In Europa per fare meglio bisognerebbe vincere l’Europa League, ma ci sono squadre che hanno un potenziale economico che rispetto a noi sono dalla distanza come tra la Terra e Marte. Spendono 150 milioni a stagione. Ma noi faremo il nostro gioco e cercheremo di fare il meglio possibile. In campionato siamo arrivati sesti, ma la rosa è migliorata. Ma anche gli altri hanno migliorato. Mi stupisce quando si parla di noi dicendo che siamo candidati allo scudetto…potrei capirlo se ci fossero 18 scudetti. Ma solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi. Milan e Inter hanno finito 25 e 23 punti davanti a noi. C’è troppo rumore intorno alla Roma solo per aver fatto una partita interessante con il Tottenham. La Lazio ha speso 39 milioni. Anche loro sono candidati? Allora ok. Altrimenti mi sembra vendere un prodotto non reale. Il nostro scudetto già vinto è quello dell’amore coi tifosi. La fiducia che esiste è il nostro scudetto. Noi abbiamo parlato di progetto, non siamo in grado di fare di investimenti massicci. Il tempo è molto importante. Uno come Ancelotti lo capisce, lui non vende fumo. Allena il più grande club del mondo. C’è tanta gente che vende fumo. Noi abbiamo migliorato la rosa, vogliamo fare meglio specie in campionato. Ma tranquilli, lasciateci lavorare. E parliamo della Salernitana, sembra che non c’è una partita importante e difficile domani…”

Lo Monaco (Il Romanista): “La Roma era una squadra cinica che sapeva accontentarsi a seconda del tempo e del risultato. Ora avere giocatori più offensivi potrebbe indurla ad attaccare di più?”

“Sulla difesa a 4 ci si deve lavorare. Noi l’anno scorso abbiamo lavorato alla difesa a 3 che era più adatta alle caratteristiche dei nostri giocatori. Quest’anno è arrivato qualche giocatore, possiamo giocare a 4, ma si deve lavorare, siamo un club che per fare questo tipo di trasformazione ha bisogno di tempo e lavoro. Non possiamo fare come i club inglesi, o come alcuni club anche qui in Italia dove si prendono soldi e si comprano giocatori. Noi non possiamo, dobbiamo lavorare con i giocatori che abbiamo. L’anno scorso non mi piaceva tanto quando eravamo in vantaggio che sembrava volessimo controllare. Qualche volta sì, qualche volta no, devi avere consapevolezza del tuo potere e devi chiudere la partita. Vediamo come evolve la squadra. Abbiamo i nostri limiti, non voglio nasconderlo, ma abbiamo anche potenziale, un gruppo di giocatori che hanno qualità nel gioco con la palla. Spero che possiamo essere una squadra con due versioni, capace di gestire e di non fare come successo contro la Juve solo per fare un esempio. Dobbiamo sentirci anche forti, dominatori, e finire una partita il più presto possibile… Ma non c’è una partita domani?”

Che partita si aspetta?

“Grazie…Prima di tutto faccio i miei complimenti al loro allenatore, la mia panchina d’oro è per lui. La squadra era in grande difficoltà e lui è riuscito a fare quello che ha fatto. Complimenti a mister Nicola. Come sempre nella prima di campionato mi aspetto una gara dura, difficile da gestire. Non si lavora da due mesi per questo giorno, ma per i prossimi dieci mesi. Ma si sente che si sta lavorando per questa partita. Campo difficile, hanno speso qualcosa come 40 milioni, hanno preso 10 giocatori, è una squadra diventata fortissima e per questo io guardo questa partita con la consapevolezza che sarà molto difficile per noi”.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini