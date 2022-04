MOURINHO: “La partita col Bodo sarà diversa dall’altra volta. Il campo sintetico? Il calcio di gioca sull’erba, altrimenti è un altro sport” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho parla alla stampa nella conferenza organizzata alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt.

Queste le parole dell’allenatore giallorosso sull’impegno di domani sul campo sintetico dei norvegesi:

Com’è essere a Bodo di nuovo?

“Bellissimo posto, sono felice di tornare”

Che ne pensa del match? Sarà diverso?

“Certo che sarà diverso. Il Bodo ha cambiato alcuni giocatori, ma il modo in cui giocano è lo stesso. Il profilo non è molto diverso. Le dinamiche di squadra sono simili, sono in una buona condizione e si sono preparati per la nuova stagione. Saranno preparati come in passato, ma credo che noi andremo molto meglio rispetto alla fase a gironi e spero questo faccia la differenza”.

Sui giocatori del Bodo accostati alla Roma:

“Non sono qui per parlare dei loro giocatori, noi guardiamo a noi stessi. Sono giocatori preparati. E penso che ad alcuni di loro piaccia parlare…”

State vivendo con orgoglio a essere l’unica squadra in Europa con l’Atalanta?

“A me dispiace, mi piacerebbe avere altre squadre italiane in competizione. Dobbiamo giocare contro Napoli e Inter e sarebbe molto meglio per noi se loro giocassero in Europa. Ora siamo noi e Atalanta, e vediamo se possiamo fare passare. Penso che possiamo farlo noi e anche loro”.

Il campo sintetico?

“Dico le stesse cose che ho detto in passato: il calcio si gioca sull’erba, altrimenti è uno sport differente. Il clima sarà difficile da affrontare, ma sul campo mi lamento anche quando il nostro campo di casa è in cattive condizioni. Non sono l’unico a lamentarsi. Ma non ci sono scuse, noi vogliamo qualificarci alla semifinale e dobbiamo concentrarci su questo. E rispettiamo il Bodo, che ha giocato bene anche sul campo in erba. Va ricordato che abbiamo subito qualche torto arbitrale, ma sono un’ottima squadra e li rispetto”.

Perché non vi siete allenati qui oggi?

“Perché passare un giorno su un campo brutto è meglio che passarne due…”