Mourinho mette da parte le buone maniere e torna martello: “Lasciateci tranquilli”

NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho alza i toni in conferenza stampa alla vigilia della partita di stasera. Una gara particolarmente delicata, perchè arriva prima del derby e subito dopo la prima sconfitta dell’era Mou.

E così lo Special One, scrive oggi Il Tempo, mette da parte la versione “buonista” mostrata spesso in questo avvio di stagione e torna a martellare come ai vecchi tempi.

“Nello stesso modo in cui non sono entrato in una dinamica di euforia dopo aver vinto tre partite di fila di campionato più altre tre d’Europa – attacca il portoghese – non entro adesso in una dinamica di problemi grossi. Qui è troppo facile farlo. Abbiamo perso una partita, non abbiamo giocato bene. Non ho niente più da dire su Verona. Ai miei giocatori ovviamente sì, abbiamo analizzato la gara nei dettagli, ma dobbiamo farlo guardando al futuro, non alla partita stessa che abbiamo già perso”.

Mou è un fiume in piena, e dopo essersi sforzato a tenere calmo l’ambiente dopo le vittorie, ora non vuole che ci si deprima per una sconfitta: “Lasciateci tranquilli. Non dite che siamo candidati a qualcosa perché non siamo candidati a niente, se non a vincere la prossima partita”.

Ma tre le pieghe dei discorsi dell’allenatore, emerge anche un concetto che continua a ripetere dall’inizio: la rosa non è completa e servirà tempo per costruire una squadra vincente, quindi è deleterio creare aspettative troppo alte.