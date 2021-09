MOURINHO: “Non sono preoccupato. Gara dominata, meritavamo un risultato diverso ma arbitro e VAR sono stati decisivi”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine del derby Lazio-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A DAZN

Ha parlato alla squadra, cosa ha detto?

“Sono cose tra di noi, come quello che succede nello spogliatoio. Ho voluto farlo subito ma è come fosse successo nello spogliatoio”.

Quanto hanno pesato i primi 20 minuti e il gol del 2-0?

“Prima di tutto fammi dire qualcosa di positivo. Il calcio italiano è migliorato tanto, la qualità del gioco, l’offensività e la voglia di vincere sono migliorati tanto. Purtroppo però in una partita fantastica arbitro e VAR non hanno avuto la dimensione per questo livello. Nella situazione del rigore su Zaniolo ha sbagliato l’arbitro come il Var. Anche il secondo giallo a Leiva sarebbe stato importante, E poi 2-3 situazioni molto simili a quelle di Pellegrini. Per Lorenzo è stato rosso. Oggi niente. Noi siamo stati la squadra più brava in campo, quando concedi 3 gol hai sbagliato qualcosa. Ma il secondo e il terzo sono due contropiede e la seconda era una situazione in cui la squadra aspettava il rigore. Però abbiamo giocato e dominato. Li abbiamo messi in difficoltà, hanno gestito gli ultimi minuti e l’arbitro ha anche permesso loro di farlo. Non c’è molto di più da dire”.

È preoccupato dagli errori difensivi?

“No, non sono preoccupato. Sarei preoccupato se non giocassimo e non cercassimo di vincere nelle difficoltà. Sarei preoccupato se la Lazio ci avesse dominato dal primo all’ultimo minuto. Il secondo e il terzo gol sono arrivati in contropiede e ci può stare per una squadra che deve rimontare”.

Zaniolo ha giocato con voglia e cattiveria. Aspetta che cresca di più con Pellegrini per lo step di crescita?

“Ciao Marco (Parolo, ndr), complimenti per la vostra vittoria. Non voglio parlare di nuovo di Pellegrini dopo l’ultima partita. Nico ha fatto qualche errore sulle decisioni ma ha distrutto gli avversari con gli strappi. Qualche errore nelle scelte, ma partita fantastica. Peccato per l’affaticamento che non gli ha permesso di finire la partita. Anche Mkhitaryan… Per me parlare di individualità è difficile. Sono contento della mia squadra”.

La Roma esce bene dal derby?

“La squadra c’è sempre, anche nei momenti di difficoltà. Siamo stati in difficoltà per dieci minuti, all’intervallo ho detto alla squadra che loro potevano farci male in contropiede, ma dovevamo prenderci questo rischio. Meritavamo un risultato diverso, l’arbitro è stato decisivo. Però ci abbiamo messo orgoglio e siamo stati squadra”.