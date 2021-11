Mourinho, ora l’obiettivo è convincere Friedkin: rivoluzione tecnica o addio

AS ROMA NEWS – Rivoluzione tecnica o la corda si spezzerà. Lo scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che titola: “Mou, l’obiettivo è convincere Friedkin: rinascita o addio”.

Lo Special One punta infatti a cambiare radicalmente volto a una Roma che non lo convince e le sue parole al termine della partita persa contro il Venezia hanno ingigantito una crisi già aperta da una serie di risultati molto deludenti.

Mourinho ha avuto tempo per studiare tutti i giocatori a disposizione, e ora è arrivato a una conclusione: buona parte della rosa non è adeguata per tornare in Champions. Non solo i panchinari, ma anche qualche titolare.

L’obiettivo del portoghese ora è solo uno: convincere il presidente Dan Friedkin a un mercato imponente tra gennaio e giugno. A costo di buttare una stagione. Un atteggiamento che ricorda il Capello targato 1999 e che può portare solo a due destinazioni: la rinascita o l’addio.

Sullo sfondo un debito da oltre 400 milioni che i Friedkin stanno ripianando e una sosta che può aiutare a riflettere anche per il futuro. Si cercano un terzino (Bereszynski ed Henrichs in pole), un centrocampista e un difensore centrale.

Fonte: Leggo