MOURINHO: “Primo tempo orribile, abbiamo pagato i nostri errori. La rosa fatica a fare rotazione. Zaniolo? Non commento”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Cremonese.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di Coppa Italia giocata questa sera allo Stadio Olimpico.

JOSE MOURINHO A MEDIASET

Fischi alla squadra. Il tabellone poteva essere alla portata, eppure si esce…

“Complimenti alla Cremonese, hanno fatto due grandi vittorie. E’ una coppa strana, loro sono meritatamente in semifinale. Noi paghiamo un primo tempo orribile, di un livello molto basso. Nel secondo tempo un errore individuale, fuori dal contesto, e dopo una buona reazione. Loro si sono difesi, e noi abbiamo avuto poca fortuna. Potevamo segnare prima. Ma ci sta, non si piange, guardiamo la prossima. La nostra è una rosa che fa fatica a fare rotazione, a giocare tre partite a settimana. Il primo tempo merita che noi paghiamo per questo primo tempo”.

Passo indietro…

“Il calcio è così. Succede con squadre top, figuriamoci con squadre che non sono top. A Napoli abbiamo fatto una grande partita, oggi non posso dire questo. Questa partita è finita, altri possono commentare, io devo pensare alla prossima partita”.

Ti puoi essere pentito di non aver messo subito i titolari?

“Questa è sempre la vecchia storia del dopo partita. Dei giocatori stavano in una zona di rischio infortuni e abbiamo tante partite attaccate ma non possiamo permetterci di fare tanti cambi. Se oggi Paulo avesse giocato titolare e poi si fosse infortunato per un mese eravamo passati, ma non avevamo Dybala per un mese. Era Paulo, come Matic e Tammy. Un po’ strano capire perché abbiamo tutte queste partite attaccate, mi hanno detto perché ci sono anche le partite di rugby. Se non cambio giocatori e poi si fanno male è un problema, se li cambio e poi perdiamo è anche un problema. Dopo più di 1000 partite il post partita è sempre qualcosa di soggettivo. Abbiamo pagato i nostri errori oggi, non voglio responsabilizzare i giocatori, abbiamo sbagliato tutti”.

Vuole commentare la lettera di Zaniolo?

“No, la proprietà è stata molto chiara, non ho niente da commentare”.