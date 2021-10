MOURINHO: “E’ stata una grande partita, ho 13-14 giocatori che mi piacciono. Gli esclusi? E’ un messaggio, per me è difficile perdonare”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Roma-Napoli. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A DAZN

Primo pari: che partita ha visto?

“Per me è stata una grande partita, è questa la sensazione che ho avuto dalla panchina. Partita di alto livello. Zero a zero, uno a zero o zero a uno, è stata una partita dura per tutti. Grande intensità, concentrazione. Ci siamo rispettati a vicenda. Partita di alto livello”.

Difensivamente quasi perfetti…

“I due terzini stanno migliorando, la copertura di Cristante e Veretout molto bene. Era importante che Zaniolo e Mkhtiaryan chiudessero gli spazi interni, Pellegrini si è abbassato di più. Partita molto intensa, ho visto gente stanca, ma la stanchezza che mi piace. Abbiamo lavorato tanto. Partita dura, potevamo vincere uno a zero noi o loro. Due allenatori con due cartellini rossi… Io non ho fatto niente di speciale. Siamo stati tutti e due espulsi, ma l’arbitro non è andato male, ha fatto un lavoro positivo ed equilibrato. Nessuno va a casa felice, ma il risultato è giusto”.

Se voleva una reazione, l’ha avuta. La squadra ha cercato di vincerla fino alla fine…

“Quando si fa una cagata grossa come la nostra, la partita successiva è molto difficile, hai un peso emotivo diverso. Ma la squadra ha giocato e ha cercato di vincere. In panchina ho visto una grande partita”.

La scelta di non portare in panchina i 5 che hanno giocato giovedì?

“Mi metti in una situazione difficile. Sono cose di spogliatoio, sono messaggi di spogliatoio. E’ un messaggio per me importante. Ci sono partite e partite, quella partita rimane nella mia storia e per me è difficile perdonare”.

Conta di recuperarli?

“Certamente”.

Ti è piaciuta di più la Roma di stasera o quella della Juve?

“Due partite diverse. Abbiamo dominato più contro la Juve, più controllo di palla. Oggi abbiamo fatto più transizione. Con la Juve mi era piaciuta la personalità con costruzione bassa, oggi mi è piaciuta l’organizzazione e come abbiamo controllato Osimhen, e non era facile. Due partite che mi danno la sensazione che i nostri 12-13-14 giocatori mi piacciono e c’è materiale umano per lavorare. Solo un punto, ma abbiamo giocato faccia a faccia con loro”.