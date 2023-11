MOURINHO: “Sanches non ha i novanta minuti, Pellegrini anche meno. Messaggio recepito dopo Praga? Lo spero…”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Lazio-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore portoghese sul derby di campionato giocato questa sera all’Olimpico contro i biancocelesti.

JOSE’ MOURINHO NEL PREPARTITA

Come si arriva a questo derby? La squadra ha recepito il messaggio di Praga dopo la sconfitta?

“Speriamo. La partita di Praga non possiamo vincerla più, abbiamo perso. Al di là di quello che possa succedere oggi non dimenticherò quella partita. Possiamo vincere oggi e per questo siamo qui”.

Le scelte in mezzo al campo sono quelle che danno più garanzie soprattutto dal punto di vista fisico?

“No. Sanches non è in condizione di fare 90 minuti, Pellegrini ancor meno e Aouar fa fatica quando l’intensità e l’aggressività della partita sono alte. Questi tre (Cristante, Paredes e Bove, ndr) stanno giocando senza nessun problema fisico, per questo ho scelto loro”.

Che squadra affrontate oggi?

“Una squadra in fiducia, che ha vinto una vinto una partita importantissima per loro, che ha avuto tutta la settimana per prepararla, che sa giocare questo tipo di partite e sa anche interpretare la partita in cui si sente più a suo agio per le loro qualità”.