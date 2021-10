Mourinho scatenato: dopo il rosso incita i suoi anche dalle scalette dell’Olimpico (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Nel corso del secondo tempo di Roma-Napoli, José Mourinho ha preso il cartellino rosso per doppia ammonizione ed è stato costretto a seguire il finale di partita lontano dalla panchina.

Secondo Massa troppe proteste del tecnico portoghese, che però non ha smesso di caricare i suoi. Come si vede dal suo profilo Instagram, Mourinho è rimasto sulla scala degli spogliatoi per farsi vedere e sentire dai propri calciatori in quel concitato finale di partita.

Sul social lo Special One ha voluto anche scherzare sull’accaduto: “Quando non hai il biglietto e vuoi disperatamente vedere una bella partita di calcio“.

Questo il video di Mourinho che si scatena anche dalle scalette dell’Olimpico per incitare i suoi contro il Napoli: