MOURINHO: “Partita decisa dagli episodi. Super soddisfatto dei miei, i tifosi saranno orgogliosi. Se devo giocare io sabato, lo farò…”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Atalanta-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di campionato giocata questa sera al Gewiss Stadium:

JOSE MOURINHO A DAZN

Roma meno brillante del solito…

“Non sono d’accordo. Con le nostre limitazioni, abbiamo fatto un’ottima partita. Gli episodi fanno parte della partite e possono decidere il risultato. E sono stati gli episodi. Nel primo tempo abbiamo controllato la partita, senza creare tanto. Il primo gol è un episodio, Abraham doveva prendere fallo e non l’ha preso. Non ho visto differenza nonostante i cambi. Secondo tempo nostro, e dopo il 2 a 1 c’era la sensazione che c’era tanto da giocare. Poi un altro episodio che decide la partita, ma io sono contento dei miei giocatori. Se sabato devo giocare io, gioco io. Siamo una squadra unita, nelle difficoltà stiamo sempre insieme. I tifosi, di cui Francesco (Totti, ndr) è uno dei più rappresentativi, sono orgogliosi di questa squadra. In nove abbiamo preso un palo. E’ molto molto difficile per me essere critico. Il risultato di oggi non dico che è ingiusto, perchè gli episodi fanno parte della partite, ma l’atteggiamento della squadra e dei giocatori mi hanno super-soddisfatto”.

State pagando gli infortuni, o c’è anche una componente di sfortuna?

“Sì, i pali sono creazione di occasione. Non puoi prendere 30 pali se nn crei occasioni. Poi sfortuna o poco efficacia, possiamo scegliere. Gli infortuni fanno parte delle partite. Abbiamo cercato di proteggere Paulo, Nemanja che erano evidentemente stanchi. Bove, Solbakken hanno giocato molto bene, poi quando eravamo completamente nel match, abbiamo preso il terzo gol ma lo abbiamo preso tutti, non Rui, l’ho preso anche io”.

Preoccupato per le prossime partite?

“Ogni allenatore, anche nelle squadre con più soluzioni, quando hai assenze sono problemi. Per alcune squadre è meno problematico, per noi è un grandissimo problema, Smalling è Smalling, poi Diego si stava adattando bene e ora è fuori anche lui. Per noi sarà durissima, magari una sconfitta contro il Feyenoord sarebbe stata una buona soluzione per ruotare fino alla fine (ride, ndr). Triste per il risultato”.

Domanda di Totti a Mourinho: “Dopo averla sentita parlare, sono ancora più convinto che con lei al timone possiamo arrivare il più lontano possibile. Sono sicuro che possiamo andare avanti in campionato e in Europa League”.

“Dammi del tu, sei un capitano. Non possiamo fare miracoli, però il miracolo è questa empatia che si è creata tra tifosi e squadra. La gente capisce i principi di questa squadra, giochiamo bene o male, abbiamo infortuni o no, siamo sempre insieme fino alla fine. Per sabato potevi darci una mano, però mi sarebbe servito più Aldair di te (ride, ndr)”.