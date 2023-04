MOURINHO: “La Roma è l’avversario che mi preoccupa di più, ma vogliamo pensare da grandi. Sicuri che la Juve non abbia 59 punti?”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Torino-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di campionato giocata questa sera allo Stadio Olimpico Grande Torino.

JOSE MOURINHO A DAZN

Grande compattezza, oggi si è concesso veramente poco. E’ lì che l’avete vinta?

“Le partite si vincono quando segni un gol più dell’avversario, sia che vinci 1 a 0 o 5 a 4. Questo è l’obiettivo non solo del calcio, ma dello sport. Vincere con le tue qualità, cercando di nascondere i tuoi problemi, cercando di sfruttare le tue qualità”.

Roma terza, non ci può più nascondere per la Champions…

“Sicuro che la Juve non abbia 59 punti?”

In quel caso sareste quarti…

“Certo. Siamo in Italia…”

Quale avversario la preoccupa di più?

“Noi stessi. Vogliamo pensare come una squadra grande, una squadra grande non butta fuori nessuna competizione, non perde una partita per vincere la prossima. E’ questo il problema. Noi abbiamo una rosa con delle limitazioni. Siamo nei quarti di una competizione che sembra più una Champions, abbiamo tre partite a settimana, e questo per noi è dura. Ma non sono capace di pensare da piccolino, non sono capace di scegliere, andiamo di partita in partita con i nostri limiti. Abbiamo perso Karsdorp per tutta la stagione, forse ora abbiamo perso Solbakken per tutta la stagione. In coppa Italia abbiamo perso perchè il calcio è così, non perchè abbiamo voluto perdere”.

Dybala punta centrale, poi ha scelto due giocatori veloci sotto. Come mai? Come li ha visti? A me è piaciuta molto…

“Grazie, ogni tanto merito un commento positivo. Abbiamo fatto un po’ di difficoltà nella scelta, sentivo che c’era bisogno di gente con uno contro uno, i più veloci che abbiamo sono Solbakken e El Shaarawy. Abbiamo cercato di attaccare in profondità. La contraddizione è che mancava un po’ di personalità: Pellegrini, Matic, Ibanez in panchina. Gente come Solbakken o Diego che sono alla seconda da titolare. Però abbiamo pensato che questa era la strategia. E’ mancato il secondo gol, dopo la partita sarebbe stata completamente diversa. Arbitro giovane e con criterio uguale, ha cercato di lasciar giocare, mi è piaciuto tanto”.

Belotti? Guarderà Lazio-Juve?

“No, dobbiamo prendere l’aereo. Belotti ho spiegato perchè non ha giocato, la sua risposta è che la Roma ha vinto ed è quello che conta”.