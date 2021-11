Mourinho vuole Ceballos, Pinto al lavoro: va convinto il giocatore

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Non solo Zakaria. Mourinho vuole anche Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid. Tiago Pinto ci sta provando davvero, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ma non sarà facile riuscirci.

La Roma però per gennaio sta lavorando da un po’ di tempo sulla pista che porta al calciatore spagnolo, 25enne. Il general manager portoghese lo vorrebbe prendere in prestito, anche perché in questa stagione Ceballos finora non ha mai giocato.

Dopo due stagioni in prestito all’Arsenal (77 presenze e 2 gol) gli inglesi hanno deciso di non riscattarlo e Ceballos ha fatto ritorno alla casa madre, dove però non ha spazio. Il Real è anche intenzionato a cederlo, visto che il suo contratto scade nel giugno 2023.

Ceballos sembra essere più interessato a restare nella Liga che non a venire in Italia, dando così preferenza al Betis Siviglia rispetto all’interesse della Roma. Pinto proverà a fargli cambiare idea, vedremo se ci riuscirà davvero.

Fonte: Gazzetta dello Sport