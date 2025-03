Nainggolan: “Roma unica piazza ad avermi davvero capito come uomo”

AS ROMA NOTIZIE – Radja Nainggolan ha rilasciato un’intervista sul canale Youtube della conduttrice Francesca Teodori. Il centrocampista belga ha parlato delle sue esperienze italiane a Roma e a Cagliari. Queste le sue parole.

“Sono andato a Roma per una mia scelta e lì sono stato molto rispettato. Walter Sabatini mi voleva già a giugno, ma l’affare saltò e si fece solo a gennaio, quando firmai un contratto in bianco! A Cagliari mi hanno accolto bene, ma forse Roma è stata l’unica piazza che mi ha davvero capito come uomo. Sono state due esperienze molto simili, anche se gli obiettivi erano diversi”.