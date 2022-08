Nainggolan si offre alla Roma e a Mourinho come “rimpiazzo” di Wijnaldum

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A volte ritornano. O almeno, ci sperano. Radja Nainggolan si è subito proposto alla Roma come possibile alternativa a Gini Wijnaldum dopo aver saputo dell’infortunio dell’olandese.

A riferire l’indiscrezione di mercato è in questi minuti il portale Repubblica.it. Il Ninja, ormai 34enne, gioca attualmente in Belgio, e più precisamente nell’Anversa. In questa stagione ha giocato sempre titolare in campionato, con 4 presenze e un gol all’attivo.

L’ex giallorosso, racconta la versione on line de La Repubblica, si è offerto a Mourinho e al club capitolino per dare una mano all’allenatore nel caso avesse bisogno di un ricambio di esperienza in mediana per i prossimi mesi.

La trattativa però non è semplice. La dirigenza giallorossa farà il punto della situazione con il tecnico dopo la partita con la Cremonese. Nainggolan spera ancora in un ritorno a “casa”, il modo migliore per chiudere una carriera importante.

Fonte: Repubblica.it