NAPOLI-ROMA 1-0: le pagelle

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare i partenopei nel match valido per la tredicesima giornata di campionato:

Svilar 6 – Il Napoli crea ma tira poco in porta. Attento sulla conclusione ravvicinata di McTominay. Si arrende al gol di Lukaku nella ripresa.

Celik 5,5 – Fa il possibile per arginare un pimpante Kvaratskhelia. Nella ripresa la scelta di riproporlo da esterno nel 3-5-2 non lo aiuta. Dal 77′ Saud sv.

Mancini 5,5 – Gioca prima da centrale nella difesa a quattro, poi da braccetto di destra nella ripresa. Dopo il gol prova a battersi con orgoglio, ma non è assistito dalla buona sorte. Dall’88’ Dybala sv.

Ndicka 5,5 – Nel primo tempo si occupa con discreta efficacia di Lukaku. Nella ripresa viene utilizzato da terzo centrale di sinistra, e non è reattivo in occasione del gol degli azzurri.

Angelino 5 – Si ferma a guardare Di Lorenzo in occasione del gol partita del Napoli, un errore gravissimo che incide tanto sul risultato finale.

El Shaarawy 5,5 – Parte dimenticandosi Kvaratskhelia, libero di battere in porta dopo pochi secondi dal via, poi però si riscatta chiudendo provvidenzialmente sul georgiano. Gli manca qualità quando deve provare a fare male alla difesa avversaria. Dal 46′ Hummels 5 – Nella ripresa Ranieri lo getta nella mischia con il compito di occuparsi di Lukaku, e il belga ci mette poco per anticiparlo e decidere il match.

Konè 6 – L’unico a recuperare palloni in mezzo al campo e a dare dinamicità alla mediana. Nella ripresa perde lucidità e sbaglia qualche pallone di troppo.

Cristante 5,5 – Soffre troppo il dinamismo della mediana avversaria. Nella ripresa la sua prestazione migliora con il cambio di modulo, ma non basta.

Pisilli 5,5 – Ranieri lo schiera nell’inedito ruolo di esterno di centrocampo, ci mette applicazione ma si vede che non è quella la sua posizione ideale. Dal 77′ Dahl sv.

Pellegrini 5 – Schierato alle spalle di Dovbyk, vaga per il campo senza lasciare traccia. Dal 46′ Baldanzi 5 – Non fa meglio del suo collega, sbagliando troppo.

Dovbyk 5 – Doveva essere cercato in profondità e invece si vede solo quando prova a giocare di sponda per far salire la squadra. Nel primo tempo, nell’unica palla giocabile in area, non si fida del destro quando avrebbe dovuto provarci. Nella ripresa fallisce la chance del pari centrando la traversa. Come se non bastasse, nel finale toglie a Mancini la palla che poteva metterlo davanti alla porta.

CLAUDIO RANIERI 5 – Esordio da dimenticare per Sor Claudio. Non paga la scelta di cambiare sistema di gioco nella ripresa, puntando su calciatori che non ripagano la sua fiducia. La prestazione è deludente, sarà durissima anche per lui tirare fuori dalla crisi questa squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

