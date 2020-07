NAPOLI-ROMA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match tra il Napoli e la Roma col punteggio di due a uno per i partenopei. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio San Paolo e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6,5 – Siamo alle solite: la Roma perde, ma il migliore in campo risulta essere il portiere. Lo spagnolo salva più volte il risultato, ma si arrende alla magia di Insigne. Sul gol di Callejon invece poteva fare meglio, con la palla che gli passa sotto alle gambe.

Mancini 5,5 – Comincia benino, ma quando il Napoli attacca dalle sue parti va spesso in affanno.

Smalling 5,5 – Non gioca la sua partita migliore con qualche sbaglio di troppo in disimpegno. Poi si fa anche male. Dal 30′ Fazio 5 – Decisivo il suo errore in fase di rinvio col quale consegna palla a Insigne che inventa un gol pazzesco.

Ibanez 4,5 – Preoccupante. Dalla sua parte il Napoli sfonda con irrisoria facilità.

Zappacosta 5 – Parte bene, poi cala notevolmente alla distanza scomparendo dal campo.

Veretout 5,5 – Sta lì a fare legna in mezzo al campo, e tutto sommato fa il suo, anche se non ruba l’occhio.

Pellegrini 5 – In fase di preoccupante involuzione. Sbaglia un paio di palle gol importanti, poi nella ripresa diventa ancora meno lucido. Dal 76′ Cristante: sv.

Spinazzola 5,5 – Il migliore nel primo tempo, ma il suo secondo tempo è davvero molto deludente. Non riesce mai a saltare l’uomo, e quando Callejon lo attacca alle spalle anche lui spesso va in confusione.

Mkhitaryan 6 – Si sdoppia discretamente nel ruolo di interno di centrocampo e di trequartista aggiunto. Segna un gran bel gol che aveva rimesso in piedi la partita, ma non basta.

Kluivert 4,5 – Fumoso, a tratti irritante. Non ne azzecca una. Dal 68′ Zaniolo 6 – Qualche lampo, ma da lui non si poteva di certo pretendere di più. Il suo rientro in campo è l’unica nota positiva dell’ennesima serata nera.

Dzeko 5,5 – Gioca male da attaccante, pungendo pochissimo lì davanti. Molto meglio quando fa il play, e dal suo piede nasce l’azione del gol di Mkhitaryan.

FONSECA 5,5 – Aggiusta la sua Roma con una formazione più quadrata, ma non basta. La squadra ha ancora limiti evidenti, fisici, tecnici e tattici. Ora sarà importante non continuare a stravolgere l’undici base e puntare su una formazione e un sistema di gioco ben riconoscibile per provare a portare a casa una qualificazione in Europa League.

